Uno scontro tra due vetture diventa una storia di buona sanità da raccontare

Una bella storia che vale la pena raccontare….

Una richiesta di soccorso, 🆘️ pervenuta per uno scontro tra due autovetture, sull’ autostrada A19 (Ct/Pa). Come da protocollo dal NUE 112 è stata transitata alla Centrale Operativa 118 – Cl/Ag/En. Sul posto è stata inviata la 🚑 Echo2-Enna. Coinvolti, oltre a due adulti, 4 bambini e due cagnolini. Una volta stabilizzati sono stati trasportati per le cure del caso al P.S. Umberto I di Enna. Stanno tutti bene ❤️.

Riccardo Castro , presidente della Seus, sottolinea:

“Un normalissimo intervento, uno dei tanti che vengono svolti quotidianamente dai miei ragazzi. Quest’ ultimo, un po’ più insolito per il numero di bambini di diversa età (il più grande 8 anni, più piccola 2 mesi) coinvolti. – prosegue – All’ equipaggio della MSA Echo 2, Dott. Zagardo, all’ Inf.Veronica e all’ A/S Campione, va il mio sentito ringraziamento perché rappresentano un’ esempio della professionalità e della notevole umanità degli operatori della Seus”.

Un ringraziamento, agli operatori del NUE 112 Regione Sicilia e al personale SUES 118 della Centrale Operativa 118 – Cl/Ag/En, al Direttore Dott. Misuraca.

