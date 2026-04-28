Università, al via i pagamenti del 100% delle borse di studio per 34.785 studenti idonei

La Regione Siciliana assicura, anche nell’anno accademico 2025/2026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) per un totale di 119,6 milioni di euro. È il secondo anno consecutivo che il governo Schifani ottiene questo risultato. La dotazione economica complessiva è così composta: 73,4 milioni di euro del Fondo integrativo statale (Fis) destinato alle Sicilia, ulteriori 46 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, che, grazie a una delibera di giunta della scorsa settimana, il governo regionale ha destinato alle borse di studio erogate dagli Ersu; la parte restante, infine, da ulteriori risorse statali e regionali.

Nei giorni scorsi, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha emanato il decreto di riparto delle risorse agli Enti, che entro il 30 aprile avranno nei propri conti correnti la disponibilità economica per liquidare le somme agli aventi diritto.

«Appena una settimana fa – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano – avevamo anticipato che il decreto di liquidazione delle somme agli Ersu sarebbe stato emanato velocemente. Abbiamo mantenuto l’impegno con i ragazzi, i fondi entro il 30 aprile saranno nella disponibilità dei 4 Enti regionali per il diritto allo studio. Inoltre, grazie al trasferimento delle risorse entro aprile, il prossimo anno la Sicilia potrà ottenere una premialità da parte dello Stato e, dunque, più fondi per le borse di studio. Un ottimo risultato che ci consente di garantire meglio il diritto allo studio»

Andando al dettaglio, all’Ersu di Palermo risultano beneficiari 14.900 studenti idonei, per un fabbisogno complessivo pari a 49,4 milioni di euro; in quello di Catania, i beneficiari sono 11.228 studenti idonei, anch’essi integralmente finanziati, per un fabbisogno complessivo di 37,4 milioni. A Messina, gli idonei sono 7.044 per complessivi 26,9 milioni. Infine, a Enna, i destinatari della borsa di studio sono 1.613 per un fabbisogno di 5,8 milioni.

Advertisement

Advertisement

Visite: 88