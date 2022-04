Unioncamere: Natalità delle imprese: nel primo trimestre saldo a -0,02%; lieve flessione anche in provincia di Enna

Natalità delle imprese: nel primo trimestre iscrizioni stabili

e cessazioni in ripresa, saldo a -0,02%

Dopo la pandemia, pesano le incognite su export e possibile revisione del Pnrr

Continua la spinta della “filiera superbonus” e dei servizi alle imprese

Roma, 29 aprile 2022 – A distanza di due anni dall’irrompere dell’emergenza sanitaria, i numeri del Registro delle imprese delle Camere di commercio segnalano un primo, parziale assestamento della natalità e mortalità imprenditoriale, senza tuttavia recuperare ancora i livelli pre-pandemia. Alle 101.955 iscrizioni di nuove attività economiche rilevate tra gennaio e marzo (in linea con il dato dello scorso anno, dopo la brusca frenata del 2020) hanno risposto 103.104 cessazioni, per la prima volta in ripresa verso valori più normali dopo la forte contrazione legata all’attesa dei ristori governativi per la forzata riduzione delle attività.

Il saldo risultante dai due flussi (-1.149 unità) fotografa un sostanziale “stallo” nella dinamica complessiva del tessuto imprenditoriale che va qualificato come un risultato “tecnico” soprattutto per il livello di cancellazioni, ancora lontano da un’evoluzione fisiologica. A questo si aggiunge la debole dinamica delle iscrizioni che, pur in ripresa rispetto al minimo del primo trimestre del 2020, comincia a registrare il clima d’incertezza conseguente agli squilibri geo-politici innescati dal conflitto Russo-Ucraino. A conferma della correlazione dell’andamento del flusso di scrizioni ai registri camerali con il clima di fiducia delle imprese che, nel primo trimestre dell’anno, ha fatto segnare un deterioramento di circa sette punti (passando dai 112,3 punti del dicembre 2021 ai 105,4 di marzo 2022).

Questo in sintesi lo scenario che emerge dai dati Movimprese elaborati da Unioncamere – InfoCamere a partire dalle risultanze del Registro delle Imprese delle Camere di commercio relative al I trimestre del 2022.

Con le cautele anzidette – e tenendo presente gli aspetti stagionali che influenzano il bilancio del primo trimestre dell’anno, con il peso delle chiusure comunicate sul finire dell’anno precedente e rilevate statisticamente a gennaio – i dati del primo trimestre del 2022 restituiscono il profilo di un sistema imprenditoriale che allarga il proprio perimetro soprattutto grazie alla filiera dell’edilizia e dei servizi a essa collegati (servizi immobiliari e attività professionali, tecniche e scientifiche) e dei servizi alle imprese.

Presi insieme, questi settori determinano infatti un saldo di 10mila imprese in più nel periodo (il 58% del quale attribuibile alle sole costruzioni), confermando la spinta determinata dagli incentivi in favore delle famiglie per gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Sul fronte opposto, gli altri grandi settori tradizionali mostrano dinamiche negative, con andamenti diversificati rispetto all’ultimo quinquennio. Il saldo più negativo del commercio (-8.271 unità nel trimestre) riflette la chiusura definitiva di attività colpite dalla pandemia che, probabilmente, avevano atteso la fine del 2021 per ottenere i ristori governativi; quelli di agricoltura (-4.259) e turismo (-1.610 per alloggio e ristorazione) segnalano un ritorno a valori più fisiologici del recente passato, mentre il bilancio delle attività manifatturiere (-2.230) conferma il dato dello scorso anno.

A livello macro-territoriale, si conferma complessivamente il quadro del primo trimestre dello scorso anno con la sola circoscrizione del Sud e Isole a far segnare un rallentamento appena apprezzabile del saldo, che passa da +0,22% a -0,02%. Tra le regioni, meglio delle altre fanno il Lazio (+0,25%), la Lombardia (+0,13%) e la Puglia (+0,09%), seppure con valori assoluti molto contenuti. Le riduzioni più apprezzabili emergono invece dalla cosiddetta “terza Italia” con Marche, Molise, Umbria e Abruzzo che fanno segnare una crescita negativa nel numero delle imprese che va dal -0,43% al -0,21%.

Sotto il profilo organizzativo, infine, si conferma la forza della formula della società di capitali per quanti decidono oggi di lanciarsi in un’iniziativa imprenditoriale. Tra gennaio e marzo sono nate 31.830 società di capitali a fronte di 17.341 che hanno chiuso i battenti, per un saldo nel periodo pari a 14.489 società in più. A fronte di queste, si è ulteriormente ridotto il perimetro delle imprese individuali, diminuite di 11.573 unità.

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

* * *

Movimprese I trimestre 2022

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tutti i dati esposti sono da intendersi al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Riepilogo dei dati principali

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel I trimestre di ogni anno

ANNO Iscrizioni Cessazioni [1] Saldi Tasso di Crescita [2] 2010 123.094 139.275 -16.181 -0,27% 2011 125.271 134.909 -9.638 -0,16% 2012 120.278 146.368 -26.090 -0,43% 2013 118.618 149.969 -31.351 -0,51% 2014 115.374 139.864 -24.490 -0,40% 2015 114.502 133.187 -18.685 -0,31% 2016 114.660 127.341 -12.681 -0,21% 2017 115.930 131.835 -15.905 -0,26% 2018 113.227 128.628 -15.401 -0,25% 2019 114.410 136.069 -21.659 -0,36% 2020 96.629 126.912 -30.283 -0,50% 2021 103.597 98.491 5.106 0,08% 2022 101.955 103.104 -1.149 -0,02%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2022

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2022 Stock al 31.03.2022 Tasso di crescita I trim. 2022 Tasso di crescita I trim. 2021 Società di capitali 31.830 17.341 14.489 1.830.387 0,80 0,77 Società di persone 5.960 9.200 -3.240 918.881 -0,35 -0,42 Imprese individuali 62.903 74.476 -11.573 3.097.488 -0,37 -0,14 Altre forme 1.262 2.087 -825 207.756 -0,40 -0,22 TOTALE 101.955 103.104 -1.149 6.054.512 -0,02 0,08

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2022

Area geografica Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2022 Stock al 31.03.2022 Tasso di crescita I trim. 2022 Tasso di crescita I trim. 2021 NORD-OVEST 29.097 28.814 283 1.553.330 0,02 0,04 NORD-EST 20.135 21.812 -1.677 1.139.579 -0,15 -0,15 CENTRO 21.540 20.895 645 1.278.514 0,05 0,11 SUD E ISOLE 31.183 31.583 -400 2.083.089 -0,02 0,22 ITALIA 101.955 103.104 -1.149 6.054.512 -0,02 0,08

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2022

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita I trim 2022 31 marzo 2022 I trim 2022 I trim 2021 PIEMONTE 7.774 8.647 -873 427.023 -0,20 -0,02 VALLE D’AOSTA 189 213 -24 12.231 -0,20 -0,04 LOMBARDIA 18.333 17.086 1.247 953.492 0,13 0,08 TRENTINO A. A. 2.128 2.147 -19 111.356 -0,02 -0,02 VENETO 8.411 9.151 -740 478.307 -0,15 -0,18 FRIULI V. G. 1.732 1.920 -188 100.251 -0,19 -0,21 LIGURIA 2.801 2.868 -67 160.584 -0,04 0,01 EMILIA ROMAGNA 7.864 8.594 -730 449.665 -0,16 -0,13 TOSCANA 7.201 7.103 98 407.001 0,02 -0,01 UMBRIA 1.285 1.544 -259 94.409 -0,27 -0,18 MARCHE 2.492 3.207 -715 162.996 -0,43 -0,34 LAZIO 10.562 9.041 1.521 614.108 0,25 0,35 ABRUZZO 2.283 2.599 -316 149.311 -0,21 -0,11 MOLISE 517 647 -130 34.861 -0,37 -0,48 CAMPANIA 9.410 9.539 -129 612.301 -0,02 0,31 PUGLIA 6.520 6.184 336 385.603 0,09 0,28 BASILICATA 1.027 1.003 24 60.524 0,04 -0,14 CALABRIA 2.754 2.664 90 190.465 0,05 0,27 SICILIA 6.175 6.479 -304 478.671 -0,06 0,25 SARDEGNA 2.497 2.468 29 171.353 0,02 0,27 ITALIA 101.955 103.104 -1.149 6.054.512 -0,02 0,08

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 5 – Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 31.12.2022

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 marzo 2022 Saldo trim. dello stock Var. % trim. dello stock I trim. 2022 I trim. 2021 Agricoltura, silvicoltura pesca 728.028 -4.259 -0,58% -0,41% Estrazione di minerali da cave e miniere 3.854 -28 -0,72% -0,37% Attività manifatturiere 535.234 -2.230 -0,41% -0,36% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 13.576 -12 -0,09% 0,60% Fornitura di acqua; reti fognarie 11.681 -4 -0,03% 0,12% Costruzioni 841.990 5.775 0,69% 0,38% Commercio 1.465.227 -8.271 -0,56% -0,20% Trasporto e magazzinaggio 163.971 -404 -0,25% -0,13% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 458.807 -1.610 -0,35% -0,14% Servizi di informazione e comunicazione 140.630 339 0,24% 0,62% Attività finanziarie e assicurative 133.055 536 0,40% 0,93% Attività immobiliari 299.019 1.506 0,51% 0,56% Attività professionali, scientifiche e tecniche 233.475 2.739 1,19% 1,06% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 214.781 736 0,34% 0,72% Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 129 -1 -0,77% 0,74% Istruzione 33.258 98 0,30% 0,56% Sanità e assistenza sociale 46.254 172 0,37% 0,45% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 80.075 146 0,18% -0,02% Altre attività di servizi 247.835 -517 -0,21% -0,28%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2022

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale AGRIGENTO 592 638 -46 -0,11% MESSINA 761 774 -13 -0,02% ALESSANDRIA 643 879 -236 -0,56% MILANO 7.529 6.521 1.008 0,27% ANCONA 657 922 -265 -0,60% MODENA 1.356 1.282 74 0,10% AOSTA 189 213 -24 -0,20% MONZA 1.601 1.345 256 0,35% AREZZO 563 640 -77 -0,21% NAPOLI 4.993 4.656 337 0,11% ASCOLI PICENO 345 447 -102 -0,42% NOVARA 557 602 -45 -0,15% ASTI 402 458 -56 -0,24% NUORO 549 514 35 0,11% AVELLINO 653 760 -107 -0,24% ORISTANO 162 151 11 0,08% BARI 2.383 2.295 88 0,06% PADOVA 1.671 1.776 -105 -0,11% BELLUNO 211 320 -109 -0,72% PALERMO 1.447 1.317 130 0,13% BENEVENTO 428 646 -218 -0,61% PARMA 666 823 -157 -0,34% BERGAMO 1.778 1.757 21 0,02% PAVIA 827 895 -68 -0,15% BIELLA 234 298 -64 -0,38% PERUGIA 959 1.152 -193 -0,27% BOLOGNA 1.535 1.754 -219 -0,23% PESARO E URBINO 594 659 -65 -0,17% BOLZANO – BOZEN 1.123 1.015 108 0,18% PESCARA 587 636 -49 -0,13% BRESCIA 2.276 2.128 148 0,12% PIACENZA 496 546 -50 -0,17% BRINDISI 718 575 143 0,37% PISA 740 795 -55 -0,13% CAGLIARI 785 1.073 -288 -0,41% PISTOIA 604 651 -47 -0,14% CALTANISSETTA 314 392 -78 -0,30% PORDENONE 441 484 -43 -0,17% CAMPOBASSO 377 474 -97 -0,38% POTENZA 688 632 56 0,14% CASERTA 1.595 1.465 130 0,13% PRATO 824 750 74 0,22% CATANIA 1.163 1.420 -257 -0,24% RAGUSA 492 524 -32 -0,08% CATANZARO 502 493 9 0,03% RAVENNA 724 816 -92 -0,24% CHIETI 648 777 -129 -0,29% REGGIO CALABRIA 707 619 88 0,16% COMO 974 881 93 0,19% REGGIO EMILIA 1.041 1.051 -10 -0,02% COSENZA 1.031 1.035 -4 -0,01% RIETI 223 252 -29 -0,19% CREMONA 462 505 -43 -0,15% RIMINI 809 794 15 0,04% CROTONE 262 271 -9 -0,05% ROMA 7.989 6.569 1.420 0,31% CUNEO 1.212 1.484 -272 -0,41% ROVIGO 425 472 -47 -0,18% ENNA 215 227 -12 -0,08% SALERNO 1.741 2.012 -271 -0,22% FERMO 329 423 -94 -0,46% SARDEGNA 2.497 2.468 29 0,02% FERRARA 561 696 -135 -0,39% SASSARI 1.001 730 271 0,49% FIRENZE 1.849 1.841 8 0,01% SAVONA 524 552 -28 -0,09% FOGGIA 1.191 1.258 -67 -0,09% SIENA 411 438 -27 -0,10% FORLI’ – CESENA 676 832 -156 -0,37% SIRACUSA 583 466 117 0,29% FROSINONE 735 725 10 0,02% SONDRIO 229 259 -30 -0,21% GENOVA 1.368 1.443 -75 -0,09% TARANTO 860 873 -13 -0,03% GORIZIA 170 153 17 0,17% TERAMO 563 674 -111 -0,31% GROSSETO 484 376 108 0,37% TERNI 326 392 -66 -0,30% IMPERIA 524 459 65 0,25% TORINO 4.284 4.368 -84 -0,04% ISERNIA 140 173 -33 -0,36% TRAPANI 608 721 -113 -0,23% LA SPEZIA 385 414 -29 -0,14% TRENTO 1.005 1.132 -127 -0,25% L’AQUILA 485 512 -27 -0,09% TREVISO 1.572 1.689 -117 -0,13% LATINA 944 905 39 0,07% TRIESTE 373 305 68 0,43% LECCE 1.368 1.183 185 0,24% UDINE 748 978 -230 -0,47% LECCO 463 523 -60 -0,23% VARESE 1.289 1.264 25 0,04% LIVORNO 611 598 13 0,04% VENEZIA 1.464 1.444 20 0,03% LODI 285 304 -19 -0,12% VERBANO CUSIO OSSOLA 197 279 -82 -0,65% LUCCA 741 691 50 0,12% VERCELLI 245 279 -34 -0,22% MACERATA 567 756 -189 -0,51% VERONA 1.752 1.882 -130 -0,13% MANTOVA 620 704 -84 -0,22% VIBO VALENTIA 252 246 6 0,04% MASSA-CARRARA 374 323 51 0,23% VICENZA 1.316 1.568 -252 -0,31% MATERA 339 371 -32 -0,15% VITERBO 671 590 81 0,21%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

[1] Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo. A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini statistici di Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock dalle cancellazioni disposte d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.

[2] Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate all’inizio del trimestre.

Visite: 84