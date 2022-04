CompetenzUnincamere: Competenze green per 3,5 milioni di assunzioni Nel 2021 sono tornati a crescere gli investimenti sostenibili delle imprese

Competenze green per 3,5 milioni di assunzioni

Nel 2021 sono tornati a crescere gli investimenti sostenibili delle imprese

Roma, 22 aprile 2022 – L’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale si conferma come un requisito di base per entrare nel mercato del lavoro: nel 2021 le imprese hanno richiesto al 76,3% delle assunzioni programmate – pari a oltre 3,5 milioni di posizioni – competenze green, e nel 37,9% dei casi con un grado di importanza per la professione elevato.

Il 2021, infatti, ha registrato il recupero degli investimenti delle imprese nella Green Economy: il 24,3% delle aziende dell’industria e dei servizi ha investito in tecnologie e prodotti green (+3 punti percentuali rispetto al 2019) e il 52,5% ha investito in competenze green, ripristinando la dinamica positiva che si osservava prima della pandemia. Questi risultati sottolineano l’impegno delle imprese verso la transizione green, fattore ancor più strategico oggi per superare le fortissime tensioni nel campo energetico dell’approvvigionamento delle materie prime per la guerra in Ucraina.

È questa la fotografia mostrata dall’ultima edizione del volume “Le competenze green” del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne.

Le competenze green sempre più trasversali

La domanda di competenze per la transizione verde pervade l’intera economia, sebbene con diversi gradi di intensità. Per l’industria, si evidenzia un’elevata richiesta di competenze green nel settore dell’estrazione minerali (sono necessarie per il 79,7% degli ingressi programmati), nel comparto del legno e del mobile (78,8%), nelle costruzioni (78,6%), nelle industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere (78,5%), per le public utilities (77,8%) e per la meccanica (76,8%). Nei servizi si rileva altrettanto strategica la green skill per la formazione (richieste all’84,6% delle entrate), commercio e riparazione autoveicoli e motocicli (84,4%), servizi avanzati e di supporto alle imprese (81,1%) e alloggio, ristorazione e turismo (80,9%).

Le competenze green sono dirimenti per gran parte dei mestieri legati al comparto dell’edilizia, quali ad esempio i tecnici e ingegneri delle costruzioni civili (competenze richieste con elevata importanza al 78,6% e al 71,2% delle entrate) e i tecnici della gestione dei cantieri edili (55%), chiamati a operare sia per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già esistente, sia nella progettazione e costruzione di nuovi edifici ecosostenibili. Ma non solo, le competenze green sono decisive ai fini dell’assunzione di ingegneri elettronici e in telecomunicazioni (64,5%), tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (57,8%), spedizionieri e tecnici della distribuzione (56,4%), tecnici chimici (52,6%), insegnanti nella formazione professionale (52,3%).

Inoltre, il possesso di competenze verdi è strategico per tutti i livelli di istruzione: si osservano le richieste maggiori per la formazione tecnica superiore (è necessaria la green skill per l’88,2% delle entrate con ITS) e i laureati (82,7%), ma anche per chi consegue una qualifica e/o un diploma professionale o un titolo di studio di livello secondario l’attitudine al risparmio energetico e sensibilità ambientale è un requisito importante per entrare nel mondo del lavoro (domandato rispettivamente al 79,3% e al 76,6% delle entrate del livello di istruzione).

Gli indirizzi di laurea a cui è associata una domanda della green skill di grado elevato superiore alla media – pari al 45,5% – sono l’indirizzo agrario, agroalimentare e zootecnico (competenze green elevate richieste al 74,7% dei laureati), ingegneria civile ed architettura (61,5%), ingegneria industriale (55,9%) e statistica (54%).

Tra gli indirizzi di diploma di secondaria superiore, le imprese ritengono assolutamente necessario il possesso di competenze green per i diplomati a indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità (richieste con elevata importanza al 51,4% dei profili ricercati) e a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria (48,1%).

I risultati del Sistema Informativo Excelsior evidenziano, inoltre, che il mismatch cresce all’aumentare dell’intensità dell’importanza con cui sono richieste le competenze green. Nello specifico, si rileva una difficoltà di reperimento delle competenze green per il 33,8% delle entrate, quota che arriva al 36,9% quando sono necessarie con elevato grado di importanza.

Le caratteristiche dei Green Jobs

Oltre alle competenze green diffuse, il Sistema Excelsior mette in evidenza le assunzioni programmate dalle imprese per le professioni caratteristiche della Green Economy.[1] Nel 2021 sono stati previsti dalle imprese 1,6 milioni di contratti per veri e propri Green Jobs, pari al 34,5% del totale delle entrate, ritornando ai livelli pre-pandemia registrati nel 2019. Rientrano tra i Green Jobs i tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, il responsabile delle vendite di prodotti verdi, l’analista e progettista di green software, l’esperto legale ambientale.

I settori dell’industria – che assorbono in misura maggiore i profili coinvolti attivamente nella produzione e nello sviluppo di tecnologie e processi della Green Economy – evidenziano un’incidenza di Green Jobs maggiore (68,6%) rispetto ai servizi (20,9%).

Le costruzioni si confermano al primo posto per quota di Green Jobs (86,7% sul totale delle entrate del settore), seguite dalla meccanica (84%), dalle industrie della gomma e delle materie plastiche (82,8%). Per quanto riguarda i servizi, presentano incidenze di Green Jobs superiori alla media logistica (72,4%), servizi avanzati di supporto alle imprese (52,5%), servizi finanziari e assicurativi (40,6%) e ICT (40,2%).

I Green jobs sono caratterizzati – rispetto alle altre professioni – anche da una richiesta più intensa di problem solving, di capacità di gestire soluzioni innovative e di competenze matematiche e informatiche. Inoltre, è accentuata la difficoltà di reperimento, riscontrata nel 40,6% dei casi.

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2021 secondo l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale richiesta a livello territoriale (quote % sul totale)

Entrate previste nel 2021 (v.a)* Entrate per cui la competenza E’ NECESSARIA per la professione (v.a.)* % entrate per cui la competenza è necessaria sulle entrate totali % entrate per cui la competenza è necessaria esperienza specifica difficile reperimento fino a 29 anni TOTALE ITALIA 4.638.980 3.539.550 76,3 71,1 33,8 27,6 NORD OVEST 1.372.690 1.048.480 76,4 69,8 35,3 29,4 PIEMONTE 308.420 239.220 77,6 68,1 35,9 30,5 TORINO 167.070 130.570 78,2 68,8 33,5 29,6 VERCELLI 9.780 7.610 77,8 67,6 33,7 31,5 NOVARA 25.260 19.900 78,8 70,5 41,2 33,0 CUNEO 47.720 36.490 76,5 63,1 37,4 32,2 ASTI 10.910 8.280 75,9 69,1 38,7 29,6 ALESSANDRIA 28.450 21.680 76,2 69,5 41,9 29,8 BIELLA 9.720 7.520 77,4 68,2 38,4 30,0 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 9.520 7.170 75,3 70,0 34,2 32,8 VALLE D’AOSTA 17.460 13.970 80,0 65,3 34,5 28,0 LOMBARDIA 930.740 704.530 75,7 70,6 35,3 29,4 VARESE 63.220 46.610 73,7 69,8 42,4 32,6 COMO 42.550 31.520 74,1 69,5 40,7 29,2 SONDRIO 19.870 16.040 80,7 69,8 30,7 25,0 MILANO 420.930 321.270 76,3 72,3 31,7 28,8 BERGAMO 90.480 68.990 76,2 71,3 39,0 31,1 BRESCIA 113.250 86.640 76,5 67,8 34,7 28,5 PAVIA 33.400 25.200 75,5 69,3 40,7 27,9 CREMONA 23.360 16.950 72,5 69,7 38,5 30,1 MANTOVA 32.120 22.640 70,5 67,0 37,1 29,2 LECCO 20.630 15.660 75,9 68,6 41,7 29,9 LODI 11.970 8.760 73,1 67,3 37,2 31,7 MONZA E BRIANZA 58.960 44.260 75,1 69,2 39,1 30,8 LIGURIA 116.080 90.780 78,2 69,1 34,3 27,2 IMPERIA 13.840 10.600 76,6 66,2 30,1 29,1 SAVONA 19.360 14.990 77,4 65,8 32,5 25,0 GENOVA 66.560 52.460 78,8 71,2 36,5 27,7 LA SPEZIA 16.320 12.730 78,0 66,5 30,9 26,2 NORD EST 1.107.990 840.580 75,9 68,1 40,4 28,7 TRENTINO ALTO ADIGE 159.530 128.670 80,7 66,1 43,7 24,2 BOLZANO 87.240 71.340 81,8 63,0 46,7 23,2 TRENTO 72.290 57.340 79,3 70,1 40,0 25,4 VENETO 446.890 336.150 75,2 67,4 40,5 30,2 VERONA 93.810 69.270 73,8 67,6 38,8 29,1 VICENZA 75.900 56.740 74,8 65,2 44,1 32,3 BELLUNO 23.070 18.180 78,8 69,3 40,5 35,2 TREVISO 71.240 52.300 73,4 63,7 42,1 32,5 VENEZIA 91.050 70.870 77,8 70,1 35,7 26,3 PADOVA 75.310 56.960 75,6 68,6 43,5 31,4 ROVIGO 16.520 11.830 71,6 68,8 40,7 26,2 FRIULI VENEZIA GIULIA 99.840 75.590 75,7 67,8 42,6 30,6 UDINE 41.330 31.960 77,3 65,9 41,6 31,4 GORIZIA 13.500 10.160 75,3 69,3 45,9 27,4 TRIESTE 19.490 13.890 71,3 69,2 40,9 30,1 PORDENONE 25.530 19.590 76,7 69,2 43,8 31,3 EMILIA ROMAGNA 401.730 300.160 74,7 69,8 38,4 28,4 PIACENZA 26.950 20.190 74,9 70,2 40,1 27,4 PARMA 42.770 31.450 73,5 67,9 38,9 29,9 REGGIO EMILIA 39.740 29.550 74,4 68,0 44,5 29,3 MODENA 61.520 45.190 73,5 70,7 41,7 28,7 BOLOGNA 97.270 75.470 77,6 69,9 38,6 29,4

(segue) Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2021 secondo l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale richiesta a livello territoriale (quote % sul totale)

Entrate previste nel 2021 (v.a)* Entrate per cui la competenza E’ NECESSARIA per la professione (v.a.)* % entrate per cui la competenza è necessaria sulle entrate totali % entrate per cui la competenza è necessaria esperienza specifica difficile reperimento fino a 29 anni TOTALE ITALIA 4.638.980 3.539.550 76,3 71,1 33,8 27,6 FERRARA 21.250 15.150 71,3 68,3 37,2 30,4 RAVENNA 39.060 29.400 75,3 71,6 37,1 25,0 FORLI’-CESENA 34.710 24.880 71,7 69,0 34,4 25,6 RIMINI 38.460 28.890 75,1 71,0 30,2 28,3 CENTRO 915.320 690.130 75,4 71,9 31,3 26,1 TOSCANA 289.670 215.300 74,3 70,0 35,2 26,4 MASSA 12.590 9.500 75,4 71,0 34,7 23,4 LUCCA 30.010 23.150 77,1 68,6 32,6 26,0 PISTOIA 14.920 10.980 73,6 70,4 39,1 27,4 FIRENZE 93.780 70.150 74,8 69,0 39,0 27,0 LIVORNO 26.730 20.560 76,9 71,5 30,4 25,1 PISA 28.270 20.570 72,8 70,6 37,0 26,7 AREZZO 23.090 16.610 72,0 69,8 37,2 31,4 SIENA 18.730 14.210 75,9 72,3 35,4 29,5 GROSSETO 15.470 11.960 77,3 67,3 29,9 25,4 PRATO 26.070 17.610 67,5 73,1 26,5 20,9 UMBRIA 51.620 37.820 73,3 68,7 40,6 30,8 PERUGIA 40.270 29.510 73,3 68,5 40,2 31,4 TERNI 11.350 8.320 73,3 69,4 42,0 28,7 MARCHE 116.400 87.230 74,9 69,1 35,4 29,1 PESARO-URBINO 27.410 20.770 75,8 70,6 33,9 28,3 ANCONA 37.930 28.720 75,7 69,8 35,7 29,2 MACERATA 23.510 17.090 72,7 68,7 40,1 28,0 ASCOLI PICENO 16.850 13.000 77,2 68,1 31,8 29,1 FERMO 10.710 7.650 71,4 65,0 34,5 33,6 LAZIO 457.630 349.780 76,4 74,2 26,9 24,5 VITERBO 12.720 9.570 75,2 72,4 35,8 28,7 RIETI 8.330 6.170 74,1 68,5 29,2 24,0 ROMA 371.790 284.850 76,6 74,7 25,6 24,5 LATINA 37.690 28.120 74,6 69,2 33,9 25,1 FROSINONE 27.100 21.080 77,8 76,5 30,5 23,1 SUD E ISOLE 1.242.980 960.350 77,3 74,5 28,2 25,8 ABRUZZO 102.140 74.980 73,4 71,4 33,8 26,6 L’AQUILA 20.330 15.960 78,5 71,0 33,0 26,1 TERAMO 28.370 20.220 71,3 69,6 33,7 24,8 PESCARA 24.240 17.290 71,4 72,6 30,0 27,8 CHIETI 29.200 21.510 73,7 72,4 37,4 27,7 MOLISE 17.530 13.680 78,1 73,2 29,2 23,6 CAMPOBASSO 12.350 9.820 79,5 74,0 28,8 25,0 ISERNIA 5.180 3.870 74,7 71,1 30,2 20,0 CAMPANIA 349.780 266.770 76,3 74,8 27,8 26,1 CASERTA 50.970 40.320 79,1 74,7 28,1 27,8 BENEVENTO 15.410 11.790 76,5 73,0 30,2 22,9 NAPOLI 181.640 137.760 75,8 76,4 28,2 26,3 AVELLINO 21.470 15.890 74,0 74,6 28,0 25,3 SALERNO 80.280 61.010 76,0 71,6 26,4 25,6 PUGLIA 259.080 201.200 77,7 74,5 26,7 27,6 FOGGIA 38.070 28.350 74,5 75,2 24,6 29,2 BARI 109.780 86.430 78,7 73,8 26,8 25,4 TARANTO 30.380 22.480 74,0 75,1 27,9 29,3 BRINDISI 24.420 19.190 78,6 75,8 25,1 29,4 LECCE 56.430 44.750 79,3 74,6 28,2 29,3

(segue) Principali caratteristiche delle entrate previste dalle imprese nel 2021 secondo l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale richiesta a livello territoriale (valori assoluti e quote % sul totale)

Entrate previste nel 2021 (v.a)* Entrate per cui la competenza E’ NECESSARIA per la professione (v.a.)* % entrate per cui la competenza è necessaria sulle entrate totali % entrate per cui la competenza è necessaria esperienza specifica difficile reperimento fino a 29 anni TOTALE ITALIA 4.638.980 3.539.550 76,3 71,1 33,8 27,6 BASILICATA 33.930 26.610 78,4 73,3 29,1 24,5 POTENZA 20.520 15.710 76,5 74,1 28,6 25,5 MATERA 13.400 10.910 81,4 72,1 29,8 23,0 CALABRIA 94.660 73.940 78,1 73,5 26,8 24,5 COSENZA 35.220 27.320 77,6 75,0 26,7 25,1 CATANZARO 19.550 14.960 76,5 72,1 26,3 26,3 REGGIO CALABRIA 20.540 15.850 77,1 74,3 29,8 25,8 CROTONE 9.560 7.520 78,7 70,7 27,6 20,8 VIBO VALENTIA 9.790 8.300 84,8 72,5 21,2 20,3 SICILIA 255.430 200.880 78,6 76,1 27,4 25,2 TRAPANI 19.870 15.820 79,6 75,0 23,4 28,8 PALERMO 67.530 51.960 76,9 76,3 27,0 23,9 MESSINA 34.450 26.750 77,7 76,9 27,0 24,5 AGRIGENTO 15.610 12.550 80,4 76,7 27,2 23,9 CALTANISSETTA 12.790 10.540 82,4 76,8 32,8 22,4 ENNA 5.620 4.420 78,7 76,6 27,7 22,8 CATANIA 55.530 44.210 79,6 74,4 29,0 26,7 RAGUSA 18.830 15.140 80,4 74,2 25,2 26,5 SIRACUSA 25.200 19.500 77,4 79,6 27,7 24,7 SARDEGNA 130.430 102.290 78,4 74,0 30,1 23,9 SASSARI 50.530 40.380 79,9 72,2 28,5 26,1 NUORO 11.950 9.350 78,3 76,1 33,6 20,5 CAGLIARI 61.270 47.360 77,3 75,5 31,7 22,3 ORISTANO 6.690 5.200 77,7 70,5 21,8 28,5 * Valori assoluti arrotondati alle centinaia. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

[1] In continuità con le precedenti edizioni, i Green Jobs sono identificati a partire dalla classificazione dell’O*NET, che comprende sia professioni specifiche – in alcuni casi emergenti – che sono richieste per soddisfare i nuovi bisogni della Green Economy, sia professioni che per rispondere alle mutate esigenze del mercato devono affrontare la sfida di un reskilling in chiave green, sia lavori non strettamente green ma coinvolti nel cambiamento che si sta generando grazie alla diffusione trasversale dei macro-trend della sostenibilità ambientale.

