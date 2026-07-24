In riferimento al progetto “Vivi Enna. Vivi l’estate. Vivi il gusto” e lo sconto del 20% nei

locali aderenti, ai clienti che vi consumeranno dalle 18:30 in poi, al fine di dare maggiore

impulso a questa iniziativa, ed anche per fare in modo che le aziende recuperino almeno

seppur piccola una parte del mancato incasso, abbiamo deciso di premiare queste

aziende, offrendo loro uno sconto del 50% sui servizi e la formazione riguardanti

l’adeguamento (obbligatorio per legge) alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e

sulla normativa HACCP, valido dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2026. Quindi per la

redazione o l’aggiornamento del DVR e/o del Manuale HACCP e per tutta la formazione

dei propri lavoratori o dello stesso datore di lavoro, riceveranno uno sconto del 50% sul

costo dei servizi predetti”

Queste le parole di Michele Turrisi nella qualità di Consigliere Nazionale di “Unimpresa,

Unione Nazionale delle Imprese” e nella qualità di Presidente di “Imprese Sicilia” che sarà

l’organo che erogherà questi servizi.

Come Associazione di Categoria, continua Michele Turrisi, riteniamo che sia doveroso

dare un segnale a queste imprese che hanno accolto la proposta del Sindaco Sen. Mirello

Crisafulli, in un momento di magra per le imprese del nostro territorio.

Ieri 23 Luglio 2026 abbiamo informato il Sig. Sindaco della nostra iniziativa, che non sarà

l’unica, prossimamente ne verranno avviate delle altre.

Dobbiamo percorrere tutte le strade per il rilancio di Enna ed ogni iniziativa deve essere

accolta positivamente e fare ognuno per le sue competenze la propria parte al fine di

valorizzare sempre di più il nostro Comune.

Unimpresa e Imprese Sicilia continueranno ad attivarsi in tutte le sedi a sostegno delle

imprese e della nostra città

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