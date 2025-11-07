Un’eredità di impegno e di speranza

Dieci anni da Gran Maestro

di S.A.R. il Duca di Calabria

Il 5 ottobre 2015, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due e Orléans è succeduto, come Capo della Real Casa delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ecc., in seguito alla morte di suo padre, l’Infante di Spagna S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone-Parma. Dopo aver osservato il mese di lutto prescritto dalle norme e dalle usanze della Real Casa delle Due Sicilie, il 5 novembre 2015 S.A.R. il Duca di Calabria firmò la Proclamazione di Successione, in spagnolo e in italiano.

In questo X anniversario dell’assunzione del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, esprimiamo la nostra gratitudine a S.A.R. il Duca di Calabria, la cui guida ha continuato a rafforzare il legame storico che unisce la dinastia dei Borbone con la preservazione delle sue tradizioni, della sua eredità spirituale e dei suoi valori duraturi. Oggi desideriamo rendere omaggio a S.A.R. il Duca di Calabria, non solo per il suo lavoro, ma anche per la profonda ispirazione che ci fornisce ogni giorno. La sua generosa dedizione, il suo esempio e il suo incrollabile impegno incarnano e ci ricordano lo scopo con cui è stato fondato l’Ordine Costantiniano.

