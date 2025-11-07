Storie correlate

Regione. Vertice maggioranza “Fiducia nella Magistratura. Obiettivo legge stabilità entro dicembre”

Riccardo Novembre 6, 2025

De Luca (M5S ARS): “Schifani pensa a un passo indietro? Lo faccia, sarebbe l’unica cosa buona fatta in questa legislatura. Con questo clima pensare a una buona Finanziaria è impossibile”.

Riccardo Novembre 6, 2025
di maggio e savoca

Gaetano Di Maggio ex assessore provinciale Noi Moderati.Perché ci si sente di centrodestra o perché aderire ad un partito di centrodestra?

Riccardo Novembre 5, 2025

Ultime notizie

paternò

Frammenti di Storia: le sfide tra Enna e Paternò – di Toto Bertino

Riccardo Novembre 7, 2025

Le cosche mafiose: presidio del territorio e arricchimento illecito.

Riccardo Novembre 7, 2025

FAISA CISAL SICILIA – Crisafulli: avviate le procedure per il 4° sciopero di 24 ore per dicembre. “Sicurezza a rischio, disservizi non più tollerabili e un silenzio istituzionale non più accettabile”

Riccardo Novembre 7, 2025

Editoria: Irfis, lunedì graduatoria in chiaro sul sito istituzionale

Riccardo Novembre 7, 2025