Storie correlate

geografia

Teatro e cinema dedicati al Belice al Garage con Dario Muratore e Beatrice Indelicato

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Torna la rassegna cinematografica Scoprir: in programma nove film, con due proiezioni giornaliere in lingua originale e sottotitoli in italiano

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Giovedì 27 novembre ore 16.30 presso Castello di Carini, Corso Umberto I, Carini (PA) l’evento di Legambiente in collaborazione con il Comune di Carini

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Ultime notizie

MEMORIA, COOPERAZIONE E PREVENZIONE “ETNA 1983, UN’IMPRESA CHE SA DI LEGGENDA”: QUANDO LA CITTÀ SFIDÒ IL VULCANO

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Agricoltura, Schifani: «Nuove misure per superare i dazi e sostenere i produttori che esportano»

Riccardo Novembre 26, 2025 0

FAISA CISAL SICILIA IN IV COMMISSIONE: “ESPOSTO IL QUADRO COMPLETO DELLE CRITICITÀ DEL TPL. ORA SERVONO RISPOSTE CONCRETE E TEMPI CERTI.”

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Nicosia: 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝟭𝟬𝟬 “𝗣𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗼” 𝗶𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱

Riccardo Novembre 26, 2025 0