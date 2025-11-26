Storie correlate

Un volume che nasce dall’artista-agente che unisce musica, educazione civica e prevenzione, nel mese dedicato alla lettura e alla vigilia del 25 novembre

Novembre 26, 2025

Torna la rassegna cinematografica Scoprir: in programma nove film, con due proiezioni giornaliere in lingua originale e sottotitoli in italiano

Novembre 26, 2025

Giovedì 27 novembre ore 16.30 presso Castello di Carini, Corso Umberto I, Carini (PA) l’evento di Legambiente in collaborazione con il Comune di Carini

Novembre 26, 2025

Ultime notizie

incontro prefettura

La rete delle istituzioni contro la violenza di genere. In Prefettura tavola rotonda in occasione del 25 novembre

Novembre 26, 2025

Fidal Sicilia: apprendiamo della scomparsa del professor Pino Clemente, figura di straordinario rilievo nel panorama dell’atletica leggera italiana.

Novembre 26, 2025
paolo orsi 1

Archeologia Xibetana: ad oggi ribrica “Realmese: tra passato e presente”

Novembre 26, 2025

Telecontact, Tesauro alla III Commissione ARS: “Servono garanzie certe su lavoro e sede a Caltanissetta”

Novembre 26, 2025