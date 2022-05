Il Comitato regionale per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia ha inviato l’ennesimo appello alla Deputazione regionale affinchè destini delle risorse economiche, nell’approvanda Legge finanziaria, alla fase di start up della Legge istitutiva le zfm in Sicilia.

«Chi ancora resiste nelle Terre alte di Sicilia e non ha ancora avuto la possibilità di scappare, si attende, adesso e da questo Parlamento una scelta coraggiosa, di prospettiva, come lo è la Legge da Voi approvata all’unanimità il 17 dicembre 2019, che, di fatto, ha anticipato il PNRR». È l’appello che conclude la “richiesta urgente” inviata al presidente Miccichè e a tutta la Deputazione dell’ARS, sottoscritto dal presidente dell’associazione zfm Sicilia e coordinatore regionale del comitato pro zfm.

