Tre giorni per raccontare una esperienza di vita di 30 mesi. Sono quelli che inizieranno domani 9 marzo a Enna per raccontare il progetto “Giocare per Diritto”, promosso da Uisp Sicilia fnanziato da Fondazione per il Sud Con i Bambini, finalizzato a migliorare il rapporto di genitorialità tra i detenuti e i loro figli. Coinvolti nel progetto 8 stutture carcerarie in Sicilia, altrettanti comitati provinciali Uisp, oltre 40 soggetti pubblici ed associazioni partner e migliaia di bambini. L’inaugurazione domani pomeriggio dalle 16,30 all’Urban Center dell’ex Convento dei Cappuccini dove vi sarà la presentazione ed una visita “immersiva” del progetto. Il giorno successivo domenica 10 marzo alla Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte il racconto del progetto da parte di numerosi protagonisti. Lunedì 11 sempre all’Urban Center la continuazione del racconto.

Sarà presente il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ed altre rappresentanze istituzionali.

