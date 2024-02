Sarà la Bit di Milano la “vetrina” d’esordio delle 5 DMO siciliane. Infatti nei prossimi giorni questi soggetti (da Destination Management Organization), modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche, atte a rafforzare i servizi e le risorse delle varie identità territoriali, avranno questa importante opportunità. Nei giorni scorsi i rappresentanti delle 5 DMO che raggruppano centinaia di soggetti tra pubblici e privati si sono riuniti a Caltanissetta per ratificare la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente per definire delle strategie comuni. L’incontro promosso dalla DMO Sicilia centrale cui capofila è il distretto turistico Dea di Morgantina si è svolto nella sede del comune di Caltanissetta. Presenti il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ed i 5 referenti delle DMO Rosalia D’Alì (West of Sicily), Fabrizio La Gaipa (Valle dei Templi), Christian Del Bono (Islands of Sicily), Giovanni Nicolosi (Madonie e Targa Florio) e Claudio Gambino (Sicilia Centrale). L’incontro ha tra l’altro sancito il ruolo che le DMO possono avere nelle strategie politiche turistiche regionali. In pratica si vuole stabilire una strategia che porti all’adozione sistematica di strumenti di marketing condivisi e allo scambio di best practices. Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse tematiche e delineate le azioni comuni da intraprendere. Stilate le prime linee guida: istituire un confronto costante con le istituzioni al fine di essere portavoce

delle esigenze dei territori e braccio operativo per le azioni di promozione del territorio; avviare politiche di promozione coordinate nella consapevolezza di far parte di un unico grande brand, la Sicilia; confrontarsi sul modello di business da adottare e sulle modalità di coinvolgimento dei diversi stakeholder pubblici e privati.

Ta le idee avanzate quelle di sviluppare dei progetti comuni che abbiano un unico format e da sottoporre all’Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata.

