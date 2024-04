Turismo a Enna: numeri incoraggianti per il ponte di Pasqua: castello di Lombardia in Pole Position

Un discreto numero di presenze turistiche quello fatto registrare a Enna nel lungo ponte pasquale inziato lo scorso venerdì per chiudersi il lunedì di pasquetta. Sito maggiormente gettonato rimane il castello di Lombardia seguito dal museo regionale Varisano e successivamente dalla torre di Federico.

Non si hanno invece numeri ufficiali per quanto riguarda il sito museale delle confraternite all’ex Convento dei Cappuccini e al palazzo della Cultura Chiaramonte.

Poco più di 300 le persone che dal 29 marzo all’1 aprile hanno visitato castello di Lombardia e torre di Federico. I dati sono stati forniti dalla Pro Loco.Per la precisione al castello sono andate 270 persone.Di queste 160 hanno acquistato il biglietto cumulativo Castello di Lombardia.per quanto riguarda invece le persone che hanno deciso di visitare solo la torre di Federico sono stati in tutto 33.

Quasi 200 ingressi tra a pagamento e gratuiti dal 29 marzo all’1 aprile. Sono quelli fatti registrare dal Museo Regionale Archeologico Varisano di Enna.

E tutto è andato bene nella giornata di pasquetta per le gite fuori porta, anche nei siti naturalistici di competenza dell’azienda delle foreste demaniali come il Parco Ronza, la selva pergusina, e le le riserve naturali orientate di Monte Altesina e Monte Campanito.

Adesso ci si prepara per il prossimo lungo ponte del 25 aprile.

