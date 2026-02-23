TULIPARK APPRODA AL SICILIA OUTLET VILLAGE: 100.000 TULIPANI IN FIORE PER UN EVENTO UNICO IN SICILIA

Dal 27 al 28 febbraio 1 Marzo il cuore del Sicilia Outlet Village si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto grazie all’arrivo di TuliPark, il format dedicato alla spettacolare fioritura dei tulipani che sta conquistando sempre più città italiane.

Per tre giornate consecutive, visitatori e famiglie potranno immergersi in una distesa colorata di oltre 100.000 tulipani, tra profumi intensi e scenari suggestivi che promettono di regalare un’autentica anticipazione di primavera. Un colpo d’occhio straordinario che unirà la bellezza della natura all’eleganza architettonica del Village, da sempre punto di riferimento per lo shopping in Sicilia.

L’iniziativa si presenta come un evento esperienziale pensato per coinvolgere grandi e piccoli: passeggiate tra i filari fioriti, angoli fotografici, momenti di relax e la possibilità di vivere un’atmosfera romantica e immersiva in un contesto insolito e affascinante. Un’occasione perfetta per coniugare tempo libero, natura e shopping in un’unica esperienza.

Colori accesi, scenografie naturali e dettagli curati trasformeranno il Village in un set a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di visitatori e appassionati di fotografia.

La primavera, quest’anno, sboccia in anticipo al Sicilia Outlet Village.

