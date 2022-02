IL COMUNE ACQUISTA PALAZZO SOLLIMA

L’antico edificio settecentesco del centro storico ospiterà esposizioni museali e attività didattiche universitarie

Troina, 15 febbraio 2022 – Il Comune di Troina acquista Palazzo Sollima, l’antico edificio del centro storico di via Conte Ruggero 93, attualmente di proprietà dell’Oasi Maria Santissima srl, per realizzare spazi espositivi museali e aule e laboratori destinati a attività didattiche universitarie relative al restauro e all’enogastronomia. L’ amministrazione comunale, che tra le sue priorità persegue la valorizzazione del centro storico e il rilancio culturale e turistico della città attraverso la promozione dei beni storico-artistici e dei principali monumenti della storia del territorio, ha deciso di acquisire al proprio patrimonio immobiliare il Palazzo, uno dei più antichi e prestigiosi immobili risalente alla prima metà del Settecento, che necessita di interventi di recupero per una piena valorizzazione culturale. Proprio in quest’ottica, il Comune ha già ottenuto dalla Regione Sicilia un finanziamento di 1 milione e 806 mila euro per il restauro e l’adeguamento funzionale di Palazzo Sollima, che sarà acquistato dall’Ente al costo di 481 mila euro, secondo la stima fatta dall’Agenzia del Territorio, a seguito della volontà dell’Oasi Maria Santissima srl di vendere l’immobile per finalità di valorizzazione pubblica. “Il gioiello architettonico del Settecento – spiega il sindaco Fabio Venezia – , potrà essere aperto al pubblico ospitando importanti collezioni museali e le nuove attività didattiche promosse dal Comune nell’ambito degli accordi con l’Università di Catania. Un’operazione di grande valore culturale e sociale, che contribuirà a rivitalizzare il centro storico”.

