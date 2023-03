TORNANO A MARZO LE 100 CENE IN TUTTA ITALIA PER SOSTENERE GLI OSPEDALI DI EMERGENCY

#100cene per la pace, per i diritti di tutti, per sostenere i nostri ospedali in Italia e nel mondo.

Per tutto il mese di marzo in tantissime città d’Italia, i Gruppi Territoriali di Volontariato di EMERGENCY organizzano serate culinarie che saranno non solo l’occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino la storia di EMERGENCY e il lavoro nei nostri progetti nel mondo.

“CURE GRATIS”, per EMERGENCY, significa anche “PASTI GRATIS”: “cura” infatti non è solo l’intervento chirurgico o la visita medica, è anche offrire pasti caldi, una cosa per nulla scontata in molti dei Paesi in cui lavoriamo. Ai nostri pazienti, per assicurarci che una corretta dieta diventi parte del percorso di guarigione; ai loro familiari che li hanno accompagnati in quello che spesso è un viaggio lungo ed estenuante verso il nostro ospedale. Nelle mense dei nostri progetti garantiamo oltre 100.000 pasti al mese.

Partecipa anche tu alle #100cene e sostieni il nostro lavoro: una cena, un pranzo, un aperitivo tra amici può diventare qualcosa di più!

Scegli l’evento a cui vuoi partecipare e siediti a tavola con noi! Di seguito l’elenco completo delle 100 Cene in continuo aggiornamento:

Abruzzo

Montesilvano – 23 marzo

Roseto degli Abruzzi – 25 marzo

Teramo – 30 marzo

Basilicata

Lauria (PZ) – 25 marzo

Campania

Napoli – 10 marzo

Pomigliano d’Arco – 24 marzo

Avellino – 24 marzo

Emilia Romagna

Bologna – 20 marzo

Ravenna – 21 marzo

Carpi – 26 febbraio

Ferrara – 25 marzo

Reggio Emilia – 25 marzo

Modena – 26 marzo

Parma – 29 marzo

Cesena – 14 aprile

Fiuli-Venezia Giulia

Trieste – 15 marzo

Lazio

Roma – 16 marzo

Roma – 22 marzo

Roma – 23 marzo

Roma – 24 marzo

Roma – 26 marzo

Latina – 29 marzo

Roma – 30 marzo

Formia – 30 marzo

Colleferro – 1 aprile

Liguria

Serra Riccò – 09 marzo

Genova – 28 marzo

Bordighera – 28 marzo

Savona – 30 marzo

Lombardia

Novate Milanese – Cena con burraco – 04 marzo

Novate milanese – Cena con delitto – 11 marzo

Gallarate – 18 marzo

Garbagnate Milanese – 23 marzo

Crema – 24 marzo

Milano – 25 marzo

Mantova – 25 marzo

Milano – 27 marzo

Milano – 28 marzo

Cinisello Balsamo – 31 marzo

Lecco – 5 aprile

Marche

Civitanova Marche – 24 marzo

Marina Palmense – 31 marzo

Piemonte

Vercelli – 10 marzo

Arguello – 17 marzo

Torino – 17 marzo

Sangano – 17 marzo

Collegno (TO) – 22 marzo

Pinerolo – 24 marzo

Torino – 24 marzo

Novara – 25 marzo

Ostana (merenda) – 25 marzo

Santena (TO) – 27 marzo

Torino – 28 marzo

Torino – 29 marzo

Torino – 30 marzo

Pinerolo – 31 marzo

Torino – 4 aprile

Puglia

San Giovanni Rotondo – 8 marzo

Bari – 25 marzo

San Giovanni Rotondo – 22 marzo

Sardegna

Cagliari – 24 marzo

La Maddalena – 24 marzo

Sicilia

Catania – 02 marzo

Pozzallo – 16 marzo

Valderice – 24 marzo

Catania – 30 marzo

Modica (RG) – 30 marzo

San Cataldo – 31 marzo

Toscana

Livorno – 16 marzo

Campi Bisenzio – 17 marzo

Barga – 18 marzo

San Giuliano Terme – 19 marzo

Firenze – 22 marzo

Montespertoli – 24 marzo

Livorno – 28 marzo

Sesto Fiorentino – 30 marzo

Lucca – 31 marzo

Compiobbi – 1 aprile

Campo – 2 aprile

Trentino Alto Adige

Predazzo – 16 marzo

Segonzano (TN) – 17 marzo

Umbria

Foligno – 21 marzo

Torgiano (PG) – 25 marzo

Veneto

Abano Terme – 22 marzo

Lamosano – 23 marzo

