Torna la Sagra del Nocattolo: Nicosia punta al Guinness World Record con la degustazione più grande dedicata al suo dolce simbolo

Un grande villaggio del gusto dove assaporare le eccellenze del territorio, prodotti a chilometro zero e specialità della tradizione locale. Ma anche musica, veicoli storici, spettacoli in dialetto e una sfida destinata a entrare nella storia della città: realizzare la più grande degustazione collettiva di nocattoli e la più grande tavolata.

Torna il 20 e 21 giugno, la Sagra del Nocattolo, giunta alla sua decima edizione, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nicosiana. L’evento celebrerà il dolce simbolo della città e proverà a conquistare il Guinness World Record attraverso una sfida a tempo che vedrà protagonisti cittadini e visitatori.

L’inaugurazione è in programma sabato 20 giugno alle ore 17.45 con il tradizionale taglio del nastro in piazzetta San Calogero alla presenza delle istituzioni.

Per due giorni Nicosia si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle proprie tradizioni, alla cultura popolare e alla gastronomia locale. Al centro della manifestazione ci sarà naturalmente il nocattolo, tipico dolce nicosiano preparato con pasta frolla e un ripieno a base di nocciole – o, secondo alcune varianti della ricetta, mandorle aromatizzate alla cannella – tramandato di generazione in generazione.

La manifestazione, organizzata con il cofinanziamento della Regione siciliana nell’ambito dell’iniziativa “La Sicilia che piace 2026”, è promossa dal Comune di Nicosia, da Confcommercio Caltanissetta Enna, da 50&Più e da molte altre associazioni del territorio.

«Siamo particolarmente orgogliosi di portare avanti, ormai da dieci anni, questa sagra – commenta il presidente della delegazione di Nicosia di Confcommercio Caltanissetta Enna, Antonio Insinga – perché ci offre l’opportunità di far conoscere e valorizzare una delle tradizioni più rappresentative della nostra città. Quest’anno abbiamo voluto compiere un ulteriore passo avanti, provando a entrare nel Guinness World Record con due sfide diverse».

L’evento sarà anche un’occasione per scoprire il patrimonio storico e culturale della città. Nella mattinata del 21 giugno è infatti prevista una visita guidata gratuita che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Nicosia.

Un fine settimana all’insegna del gusto, delle tradizioni e dell’identità locale, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso uno dei suoi simboli più autentici.

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