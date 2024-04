Ci dimettiamo da ogni ruolo amministrativo, per tornare alla politica da liberi cittadini e da ricandidati nelle file del Mpa alle prossime competizioni elettorali. Lasciamo le cariche ed auguriamo al primo cittadino buon lavoro. Lo spiegheremo presto in un incontro pubblico in cui daremo con maggiore chiarezza le nostre ragioni.

Una sorta di ducetto, il nostro amico Sindaco, che non ha compreso quanto fosse importante il gioco di squadra e la visione di una città che andasse in una direzione di stabilità e di governo. Dipietro e’ rimasto inghiottito da un metodo assai sbagliato, quello di impedire la libertà dell’ azione politica di ogni singolo suo collaboratore. 5 assessori dimissionari su 9 insomma non e’ un ottimo affare.

Abbiamo avuto un rapporto forte con la Regione Siciliana grazie ai nostri parlamentari regionali sostenendo iniziative importanti come quelle legate ad eventi che hanno ricevuto numerosi contributi, come la settimana santa, presentata grazie a noi a Bruxelles presso la sede del parlamento Europeo, il Natale e quanto altro. Abbiamo continuato un lavoro antico che e’ frutto esclusivamente dell’ impegno del nostro gruppo politico come la riqualificazione del Castello di Lombardia con finanziamenti senza precedenti, l’ apertura di nuovi musei cittadini, un nuovo progetto per lo stadio Gaeta che siamo certi sarà finanziato così come una accelerazione importante su una progettazione quale quella di Piazza Santa Sofia.

Abbiamo sostenuto il sindaco in tante iniziative, con serietà, compostezza e linearità. Noi non siamo soggetti dalle porte girevoli, noi assumiamo posizioni nette e decise senza più ritorno, né ci facciamo acquistare dal poltronificio dilagante, che impera ormai da qualche mese. Il sindaco finisce ingloriosamente gli ultimi scampoli del suo mandato, rompendo probabilmente, ma questo lo verificheremo, con una forza politica che da un decennio e’ la più suffragata in città. Se dovessimo dare un voto al primo cittadino, oggi possiamo farlo: nella gestione politica della giunta arriverebbe al tre e mezzo scarso, dal punto di vista amministrativo in futuro speriamo possa superare la sufficienza visto che si appresta, a suo dire, a realizzare un rafforzamento amministrativo che verificheremo. Alle sue continue e paventate dimissioni, (le dimissioni non si invocano, si praticano) lui risponde con un governo di minoranza senza alcun futuro.Noi siamo giovani professionisti impegnati nel sociale, che proveniamo da esperienze politiche nel mondo universitario in cui ci siamo formati. Ringraziamo i consiglieri Comito, Firrantello e Fiammetta per il supporto

Costante di cui siamo orgogliosi. Un gruppo politico, il nostro, unito, coeso, libero e forte”!

Ornella Romano

Walter Cardaci

Gaetano Catalano

Francesco Di Venti

Visite: 66