Tennistavolo: Ausonia, Una guida sicura

Una guida sicura

C’è lo zampino dell’allenatore societario dietro i successi dell’Ausonia: il bulgaro Vasil Hristozov Stoyanov, “Vasco” per gli amici.

E’ passato ormai qualche lustro da quando Hristozov ha iniziato ad occuparsi di settore giovanile e in particolare a curare la crescita dei suoi pupilli: Daniele Spagnolo e Martina Tirrito. Daniele Spagnolo occupa ormai stabilmente i vertici della classifica giovanile nazionale, nonché la seconda posizione in ambito regionale e la piazza n.59 assoluta. Martina Tirrito è attualmente la n. 3 assoluta di Sicilia, la n. 68 d’Italia e la n.7 tra gli under 17, sempre in ambito nazionale.

I successi dei giovani atleti di Ausonia che compongono entrambi gli organici delle due massime formazioni di A2 della società, sono il frutto di un duro lavoro giornaliero, fatto di applicazione, perizia e grande rispetto ed impegno per il lavoro.

Hristozov, che è il coordinatore e responsabile tecnico di tutte le formazioni dell’Ausonia, gode della massima fiducia di tutta la società ed è ormai uno specialista profondo conoscitore del tennistavolo italiano, specialmente in ambito giovanile. “E’ una emozione quando i ragazzi mostrano progressi mettendo in pratica tutto ciò che giornalmente proviamo e riproviamo. Quando si lavora come facciamo noi i risultati non possono mancare” (sono le parole del giovane allenatore di ritorno dal 1° Torneo Nazionale Giovanile di Terni).

Il tecnico bulgaro è stato inoltre l’artefice dei successi delle formazioni a squadre, nell’ambito delle quali la società in due stagioni sportive ha conseguito la promozione in serie A2, B1 e C1 maschile, in A2 femminile e, sempre sotto la sua guida tecnica, il titolo nella Coppa Italia Nazionale riservata ai Comitati Regionali.

Visite: 14