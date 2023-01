Tennis Paralimpico: domani Open Day a Calascibetta

l Comitato Paralimpico Italiano – Regione Sicilia, insieme alla FISDIR Sicilia e al Circolo Tennis di Calascibetta organizzano per giorno 7/01/23, presso l’impianto polisportivo di c/da Pianolonguillo di Calascibetta una giornata di avviamento al tennis per disabili intellettivo-relazionali dai 6 anni in su, con possibilità di iscriversi al corso presso lo stesso circolo. Saranno presenti il tecnico federale Giuseppe Cobisi e gli istruttori del CT Calascibetta.

Visite: 40