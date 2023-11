Taekwondo: ottimi risultati ai Campionati regionali per il Team Mangione Leonforte

Ecco i risultati al campionato regionale Sicilia

Emanuele Monsù – primo posto

Angelo Armenio -secondo posto

Clara Giacobbe – secondo posto

Gabriele Fantino

Marco Cammarata

Deborah Mannarà

Nicole Di Pasqua

Per Gabriele, Marco, Nicole e Deborah, hanno avuto un ottima prestazione ma non si sono classificati. Tra l’altro alcuni di loro, hanno fatto la prima esperienza, nonostante tutto sono stati bravissimi.

Ringraziamo inoltre la nostra

UDG Salamone Maria impeccabile come sempre ed il nostro Coach Mangione Antonino.

“Faremo sicuramente TESORO di questa grande esperienza”

