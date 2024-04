SUMMER TOUR 2024

Le Vibrazioni saranno in Sicilia a Siracusa (25 aprile), Acireale (27 aprile) e Cammarata (17 agosto) per tre date ad ingresso gratuito

Tre date siciliane inserite nel nuovo tour de Le Vibrazioni. Sono previsti tre concerti gratuiti a Siracusa (25 aprile), Acireale (27 aprile) e Cammarata (17 agosto). Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve, con oltre 20 anni di carriera. Formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, hanno all’attivo 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute; dal 2003 ad oggi hanno girato l’Italia con più di 1000 concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano.

Lo scorso anno, in occasione del ventennale del primo album “Le Vibrazioni”, che si posizionò per settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia e che contiene brani ormai iconici come “Vieni da me” e “Dedicato a te”, la band milanese ha tenuto tre serate evento nelle quali ha celebrato il suo percorso artistico dagli esordi a oggi. Poco prima di tornare sul palco, le Vibrazioni hanno regalato a Milano una performance unica di “Dedicato a te” – primo singolo estratto dal disco d’esordio – risuonando il pezzo dal vivo la sera del 17 febbraio su un barca lungo il Naviglio Grande di Milano, attraverso i luoghi che per la band rappresentano casa. Il video della performance è disponibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=PQoVkrC96iY.

Ad aprile 2024 Le Vibrazioni partiranno con un nuovo tour estivo, prodotto da A1 Concerti, con cui presenteranno uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti.

