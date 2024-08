Stand Florio & Aperitiv dinner music- “Summer 2024 ” allo Stand Florio dà appuntamento domenica 11 agosto dalle 19,30 alle 21,30 con Dorian, brand simbolo di musica a Palermo e provincia. Nel giardino dedicato a Donna Franca Florio, cocktail e sfiziose specialità dello ChefLa Mantia al ritmo di Raymond Wright Band, con Silvio Randazzo e Filippo Verna.

Palermo 8 agosto 2024- “Summer 2024”, la stagione estiva promossa ed organizzata dallo Stand Florio, sulla costa sud di Palermo, prosegue domenica 11 agosto dalle 19, 30 alle 21,30 con l’aperitiv dinner music nella suggestiva cornice del giardino dedicato a Donna Franca Florio.

Con Dorian, brand simbolo di musica a Palermo e provincia , con la band formata da Silvio Randazzo ai sequencer, Filippo Verna al piano e Raymond Wright alla voce.

Sarà l’occasione per provare non solo i classici cocktails ma anche le signatures del bartender dello Stand Florio insieme alle specialità nate dalla creatività e professionalità dello chef Gaetano La Mantia. Ottime le cruditè di mare e la selezione di salumi e formaggi per un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Sicilia. Particolarmente curato il servizio con il personale che spiega nel dettaglio le portate che accompagnano l’aperitivo. Che, qui allo Stand Florio, rifugge ogni banalità. Non conventional .

Ingresso libero con consumazione obbligatoria .

