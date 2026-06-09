SPORTWEB SICILIA: NUOTO, SPLENDIDA SICILIA A RICCIONE: PIOGGIA DI MEDAGLIE E CRONO SOTTO I RECORD REGIONALI AL TROFEO NICOLETTI
NUOTO, SPLENDIDA SICILIA A RICCIONE: PIOGGIA DI MEDAGLIE E CRONO SOTTO I RECORD REGIONALI AL TROFEO NICOLETTI!
Una spedizione memorabile per il nuoto siciliano in uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale. Dal 5 al 7 giugno, i nostri atleti hanno dominato le corsie di Riccione, guidati dai 16 convocati della Rappresentativa FIN Sicilia e dai tesserati di UniMe, La Fenice e dei club civili.
I grandi protagonisti:
Gianluca Messina (Esercito/Rane Rosse) firma una doppietta d’oro nei 50 e 200 stile libero Seniores (più un argento nei 100)!
Emma Arcudi domina le farfalle Cadette con l’oro nei 50 e 100 metri (e argento nei 100 stile)!
Ionut Tifrea (200 stile Juniores), Simone Capostagno (1500 stile Assoluti) e Claudia Santonocito (100 rana Cadette) salgono sul gradino più alto del podio!
Staffette da urlo: Prestazioni mostruose per i quartetti siciliani, capaci di collezionare podi e stampare tempi inferiori ai record regionali assoluti sia al maschile che al femminile! Un segnale di salute straordinario per tutto il movimento dell’Isola, completato da una sfilza di podi (Farmer, Raffa, Pietrarossa, Ferraro, Chisari, Sportaro, Zappalà, Ferrara, Lentini) e una marea di quarti posti a un soffio dal bronzo.
L’elenco completo di tutte le medaglie, i crono record e i piazzamenti di tutti i siciliani in finale, nel primo commento e qui
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