SPORTWEB SICILIA: NUOTO, SPLENDIDA SICILIA A RICCIONE: PIOGGIA DI MEDAGLIE E CRONO SOTTO I RECORD REGIONALI AL TROFEO NICOLETTI

NUOTO, SPLENDIDA SICILIA A RICCIONE: PIOGGIA DI MEDAGLIE E CRONO SOTTO I RECORD REGIONALI AL TROFEO NICOLETTI!

Una spedizione memorabile per il nuoto siciliano in uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale. Dal 5 al 7 giugno, i nostri atleti hanno dominato le corsie di Riccione, guidati dai 16 convocati della Rappresentativa FIN Sicilia e dai tesserati di UniMe, La Fenice e dei club civili.