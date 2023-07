Sport Paralimpico; Tutti dentro, nessuno escluso grazie alla Project Diver Enna

Cento ragazzi con disabilità (100!!!) a San Vito Lo Capo provenienti da tutta la Sicilia per una due giorni di attività sportive, in tanti hanno provato l’emozione di respirare sott’acqua.

Tutti dentro, nessuno escluso per uno straordinario evento di nuoto e subacquea a zero barriere.

Giorni intensi con uno staff eccezionale quello messo in campo da ASD Project Diver – Diving Center di San Vito lo Capo, Training Facility HSA, con in testa Beppe Corona formatore HSA con una lunga esperienza nel settore, nonché ideatore della spiaggia zero barriere Disabili no Limits.

Complimenti ai tantissimi partecipanti e in particolare al caro Beppe e al suo staff per l’intenso e qualificato impegno.

Un impegno che lancia un messaggio forte e chiaro di sensibilizzazione e di concreta possibilità di partecipazione delle persone alle attività ricreative e sportive, condiviso appieno da Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo.

