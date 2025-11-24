SPLENDIDA SERATA presso l’Archivio di Stato di Enna: l’apertura straordinaria, grazie alla vostra partecipazione, è stata un successo!

Un ringraziamento speciale al prof. Pietro Colletta per il saluto introduttivo e al Dott. Federico Emma per il suo appassionato intervento sulla storia delle famiglie ennesi attraverso le carte d’archivio. La direttrice dell’Archivio, Dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, nel suo intervento ha ricordato quanto sia rilevante il lavoro di recupero archivistico per conoscere il nostro passato e il territorio in cui viviamo, rivelando tutte le novità e gli obiettivi raggiunti durante quest’anno.

👥La comunità ha risposto con entusiasmo anche a questo evento, l’ultimo previsto dal piano di valorizzazione del 2025.

Questa serata è solo l’inizio: abbiamo ancora tanto da raccontare, scoprire e condividere!

Continueremo ad aggiornarvi su tutte le novità svelate nel corso della serata e come queste possano ispirare nuovi progetti per la comunità.

