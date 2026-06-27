Sono arrivati in Italia i bambini della 63ª accoglienza dell’Associazione Luciano Lama ODV

Enna- Ha preso ufficialmente il via la 63ª accoglienza promossa dall’Associazione Luciano Lama ODV. Lo scorso 23 giugno è arrivato in Italia il gruppo di bambini e ragazzi provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina, che ha affrontato il viaggio in autobus insieme alla delegazione dell’associazione guidata da Pino Castellano.

I minori coinvolti nel progetto, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, provengono dagli orfanotrofi di Turija, Zenica e Banja Luka, oltre che da contesti familiari vulnerabili individuati dai servizi sociali locali. Anche quest’anno saranno ospitati da famiglie che hanno scelto di aderire al progetto di accoglienza nelle regioni Lazio, Sicilia e Sardegna.

L’iniziativa rappresenta uno dei progetti storici dell’Associazione Luciano Lama ODV e offre ai minori un periodo di permanenza in Italia durante i mesi estivi, all’interno di un contesto familiare, con l’obiettivo di favorire esperienze di serenità, inclusione e crescita personale.

Advertisement

Advertisement

Visite: 98