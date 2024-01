Solidarietà: l’ennese Paolo Di Venti insignito dalla Liberia del titolo di Cavaliere per meriti lavorativi”

L’ennese Paolo Di Venti, è stato insignito del titolo di “Cavaliere per meriti lavorativi” dall’Ordine dei Cavalieri della Pace della Liberia. Questo prestigioso riconoscimento, elargito dall’ambasciatore della Liberia, dott. Riccardo Milici, celebra le sue notevoli iniziative sociali, in particolare per i bambini, come il progetto Christmas village tour, esteso sia in Sicilia che in Italia. Paolo ha dimostrato un impegno ineguagliabile nella provincia di Enna e in tutta la regione Sicilia. Complimenti, Paolo, per questo meritato onore!

