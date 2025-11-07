Solidarietà e vicinanza del Partito liberale e democratico di Sicilia al giornalista Giuseppe Bascietto: un impegno per la libertà di stampa

“Non possiamo rimanere in silenzio davanti a minacce che mirano a zittire chi fa del proprio lavoro un baluardo di verità e giustizia. Esprimo la mia più sincera e convinta solidarietà al giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto, vittima nei giorni scorsi di gravi intimidazioni che hanno richiesto l’intervento del prefetto di Ragusa e la predisposizione di misure di tutela specifiche”.

Con queste parole, Salvo Liuzzo, coordinatore regionale del Partito Liberale e Democratico (Pld), esprime il proprio sostegno al giornalista noto per la sua attività d’inchiesta contro le mafie. Liuzzo aggiunge: “Il coraggio dimostrato da Bascietto nel raccontare con onestà e competenza le complesse dinamiche criminali che ancora oggi minacciano la nostra terra è un esempio per tutti noi. La sua determinazione testimonia quanto sia fondamentale difendere la libertà di informazione, pilastro della nostra democrazia”. Il coordinatore regionale del Pld ha inoltre voluto ringraziare il prefetto di Ragusa e le forze dell’ordine per la rapidità e la sensibilità dimostrate nel proteggere il giornalista: “La tempestività delle istituzioni nel garantire la sicurezza di Bascietto rappresenta un segnale forte: non saranno tollerati attacchi a chi esercita con professionalità il diritto-dovere di informare la cittadinanza”. Liuzzo conclude con un appello forte e chiaro: “Le intimidazioni subite da Bascietto non sono solo un attacco personale, ma un affronto all’intera comunità iblea. Ogni aggressione contro chi racconta la verità è una ferita alla nostra democrazia. Per questo motivo, le istituzioni e le forze politiche devono fare fronte comune nella difesa della legalità, della giustizia e della trasparenza. La libertà di stampa non si tocca e noi saremo sempre in prima linea per proteggerla”.

Visite: 43