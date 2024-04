SIGNORA SICILIA 2: giovedì sera proiezione in Garage con l’artista tedesca Sabine Reinfeld

Giovedì 4 aprile dalle 19 alle 22 saranno proiettate in Garage due performance video di Sabine Reinfeld, artista in residenza GAP. I due video tra loro complementari documentano la performance compiuta da Reinfeld nelle settimane scorse a Berlino e quella realizzata ai Pupi Ballerini/Pietre incantate nella RNO Rossomanno-Grottascura-Bellia, parte del Geopark Rocca Di Cerere, lo scorso 30 marzo, a cui un folto pubblico ha assistito dal vivo durante la giornata con picnic ed escursione organizzata in collaborazione con l’Officina AgroCulturale Cafeci e con Outdoor Experience Enna.

Attraverso le sue performance Sabine Reinfeld ha messo in comunicazione le Pietre Incantate con un’area relax all’interno di un parcheggio di un conosciuto magazzino tedesco di fai da te situato a Berlino, dove delle pietre laviche sono state arrangiate inconsapevolmente in maniera simile, ma per scopi meramente decorativi o come area relax per i clienti. Questo spazio con il passare del tempo è stato coperto dalla vegetazione ed è principalmente utilizzato da senzatetto e animali.

Le due performance sono state concepite insieme e la proiezione di giovedì 4 aprile rappresenta il completamento di SIGNORA SICILIA 2.

L’artista e performer tedesca Sabine Reinfeld è tornata nel 2024 in residenza a Enna in Garage a distanza di un anno dalla sua prima permanenza, durante la quale aveva sviluppato la performance SIGNORA SICILIA tra i ruderi di Fundrisi e Fundrò, su tematiche legate alla migrazione forzata con riflessioni sul significati di questi temi oggi e sulla presenza e assenza nei luoghi dell’abbandono e della memoria, in collaborazione con l’azienda agricola Convegno di Marte. Uno degli approcci creativi principali di Reinfeld è quello della “living sculpture”, una delle forme espressive più conosciute della performance art, che è tornata ad adoperare anche in quest’ultima occasione alle Pietre Incantate.

Durante la serata di giovedì sarà anche possibile visitare il resto dello spazio con la mostra in corso FERE LIBRI di Michele Lambo. L’ingresso è libero con tessera garage 2023-24, in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.

