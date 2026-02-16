SICILIA: EMERGENZA NISCEMI. GIAMBONA “DAL GOVERNO MELONI SOLO ANNUNCI, NESSUNA RISPOSTA SU INTERRUZIONE TRIBUTI E CONTRIBUTI”

PALERMO (16 febbraio 2026) – “Se davvero oggi esponenti del Governo nazionale, a partire dalla presidente Giorgia Meloni, hanno messo piede a Niscemi, allora è legittimo chiedersi perché a questa presunta ‘attenzione’ non sia seguito neanche un atto concreto a sostegno di famiglie e imprese colpite. Le passerelle non fermano le scadenze fiscali, né aiutano chi ha perso tutto”. A dirlo Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Apprendiamo dalle dichiarazioni del presidente Renato Schifani che ci sarebbe ‘attenzione’ da parte del Governo sul caso Niscemi – prosegue Giambona – ma ai cittadini di Niscemi non servono parole di circostanza. Servono decisioni immediate: il rinvio delle scadenze e l’azzeramento dei tributi e dei contributi previdenziali, proposte che il Governo Meloni continua a ignorare”.

“Altro che attenzione – incalza il deputato dem -: a oggi il Governo nazionale non ha accolto la nostra richiesta di sospensione delle scadenze contributive e previdenziali, né ha messo in campo misure fiscali straordinarie come avvenuto in altre parti d’Italia colpite da calamità. Questo è il dato politico, tutto il resto è propaganda”.

“Anche la Regione Siciliana non può continuare a nascondersi dietro dichiarazioni generiche – aggiunge Giambona – perché su molte misure fiscali di propria competenza potrebbe intervenire subito. Se davvero c’è attenzione, allora si dimostri con atti concreti e immediati, non con comunicati o visite spot”.

“Le famiglie e le imprese di Niscemi – conclude – non chiedono favori, ma diritti già riconosciuti in altri contesti emergenziali. Fino a quando il Governo Meloni continuerà a non rispondere sulla sospensione dei tributi e dei contributi, parlare di ‘attenzione’ sarà un insulto a una comunità che sta pagando sulla propria pelle l’assenza dello Stato”.

