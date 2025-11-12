Sicilia, domani e venerdì ritiro deputati opposizione Ars all’Abbazia di San Martino delle Scale

Palermo, 12/11/2025. Domani, giovedì 13, e venerdì 14 novembre i deputati delle forze di opposizione all’Ars (Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente) si riuniranno nell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale (Pa) per discutere della situazione politica regionale, delle conseguenze delle indagini in corso e della finanziaria regionale.

I parlamentari delle tre forze politiche si intratterranno nell’Abbazia a partire dalle 17,30 di domani fino alla tarda mattinata di venerdì.

