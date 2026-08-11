Storie correlate

meteo 60

Previsioni Meteo Enna: Fase con instabilità meno diffusa. Da giovedì aumento dei fenomeni pomeridiani

Riccardo Agosto 11, 2026

Incendi e ondate di calore, Regione approva lo stato di emergenza. Savarino: «Interventi concreti a sostegno di territori e aziende colpite»

Riccardo Agosto 11, 2026

Etna, emergenza aeroporto di Catania. Schifani: «Regione in campo per ridurre i disagi, potenzieremo anche lo scalo di Comiso»

Riccardo Agosto 11, 2026

Ultime notizie

Ospedale-Leonforte

Ospedale di Leonforte al collasso, l’ASP ignora il Decreto Regionale. Il PD: “Non accetteremo la dismissione silenziosa del nostro presidio.”

Riccardo Agosto 11, 2026

Contro la burocrazia. Anche in Sicilia Forza Italia lancia la sua campagna

Riccardo Agosto 11, 2026
d - Lorenza Denaro nei panni di Didone, la regina di Cartagine, innamorata di Enea

Eneide 2026, si prova lo spettacolo che debutterà alla Villa Romana del Casale

Riccardo Agosto 11, 2026

Futuro Nazionale: lettera aperta al Direttore Generale dell’Asp Mario Zappia sulla Camera Mortuaria

Riccardo Agosto 11, 2026