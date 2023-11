conferenza stampa di presentazione della XXVIII Maratona di Palermo, che si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 11.00 presso la Sala Gialla (IV piano) di Unicredit in via Generale Magliocco. Nel corso dell’incontro, verrà illustrato il programma della manifestazione e le novità della stessa. La XXVIII Maratona di Palermo è in programma domenica 19 novembre. Alla conferenza stampa saranno presenti, tra gli altri, il Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, Salvatore Malandrino, il patron della manifestazione Salvatore Gebbia e Vincenzo Alaimo marketing e comunicazione della Maratona di Palermo.

Nota per i colleghi della stampa e per i fotografi: E’ possibile fare richiesta di accredito (entro e non oltre venerdì 17 novembre) inviando all’indirizzo di posta elettronica michamato67@gmail.com il proprio nome, cognome, numero di tessera professionale e la testata giornalistica per la quale è richiesto l’accredito.

