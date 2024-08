Si parlerà di beni confiscati alla criminalità organizzata, venerdì 9 agosto, con Rosa Laplena, autrice dell’omonimo libro edito da Mediter Italia. La presentazione a Polizzi Generosa, negli spazi di “Entroterra”, l’Emporio Biologico di Verbumcaudo, la cooperativa che gestisce l’ex feudo di Michele Greco

L’esperienza di Verbumcaudo e dei benefici che ha portato a continua a portare alla comunità e al territorio farà da traino alla presentazione del libro di Rosa Laplena “I beni confiscati alla criminalità organizzata. Quale incidenza nelle politiche pubbliche di coesione territoriale e di sviluppo locale” (Mediter Italia edizioni), in programma alle 18.30 di venerdì 9 agosto nei locali di “Entroterra”, l’emporio biologico di Verbumcaudo, in via Giuseppe Garibaldi 42, a Polizzi Generosa.

Un’occasione per parlare di questa esperienza, ma anche per sviscerare un tema trattato attraverso l’esperienza professionale dell’autrice, che da oltre 23 anni si occupa di beni confiscati e che, per questo, ci offre un testo analitico dal punto di vista dei dati, ma anche propositivo rispetto alle politiche di governance da potere adottare per gestire al meglio l’enorme patrimonio di beni confiscati nel nostro Paese alla criminalità organizzata. Un testo che sta facendo scuola, impreziosito dalla prefazione del giudice Giuseppe Di Lello, componente del Pool Antimafia.

A portare i saluti saranno: Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Generosa e presidente del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, insieme a Luca Li Vecchi, presidente della cooperativa sociale Verbumcaudo.

Interverranno: Cesare Arangio, presidente di Confcooperative Sicilia – Palermo; Enza Pisa, della segreteria generale Flai Cgil Palermo; Giuseppe Salvaggio, presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Cefalù. Sarà presente l’autrice.

Modererà la giornalista, Gilda Sciortino.

