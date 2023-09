Si è riunito stamattina a Catania, nella sede del Sindacato, il Consiglio Direttivo Regionale FAISA CISAL SICILIA.

21 (ventuno ) i componenti del Consiglio Regionale, in rappresentanza delle aziende del TPL e delle Imprese Private in Sicilia, per la prima volta riunitosi dopo il XIII ° Congresso Regionale che si è celebrato a Catania nella Sala Conferenze del Palazzo della Cultura il 14 Febbraio u.s.

Fra i punti all’ Ordine del Giorno, la relazione del Segretario Regionale dott. Romualdo Moschella che ha stigmatizzato l’attuale situazione e le criticità in cui versano le aziende pubbliche e private del settore.

Particolare attenzione è stata prestare nei riguardi dell’Azienda Siciliana Trasporti e sull’ affidamento dei servizi dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma

Il Consiglio Direttivo Regionale, nella sua collegialità, su proposta della Segreteria Regionale, ha eletto Giovanni Consoli ( macchinista Circumetnea ) a Tesoriere Regionale della Federazione.6

Quale Presidente Onorario del Consiglio Regionale è stato nominato Giuseppe Di Maio gia dipendente AMAT Spa ( PA ) con una lunga militanza al Sindacato.

Infine, sono stati indicati quali Componenti del Consiglio Nazionale Faisa Cisal al XIV Congresso Nazionale della Federazione che si svolgerà a Roma presso lo SHERATHON Hotel Parco dei Medici nei gg. 22 e 23 Novembre 2023 : Salvatore Crisafulli ( Imprese Private), Andrea D’Antoni ( già dipendente AMTS spa ( CT ) e Giuseppe Di Maio.

