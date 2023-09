Rieti miglior provincia per l’Atletica – in fondo Isernia, la Calabria e… Grosseto! La classifica completa delle 107 province

La Provincia di Rieti si conferma la Provincia dove la qualità dell’Atletica Leggera è superiore a qualunque altra provincia in Italia.

Questo almeno quanto indicato dall’indice di sportività 2023 prodotto da Lab24 del quotidiano Sole 24 Ore, che ha preso in considerazione numerosi parametri per formulare una classifica su molteplici attività sportive. Le più importanti sono evidentemente il numero di tesserati sulla popolazione residente, ma vengono presi in considerazione anche i finanziamenti per lo sport specifico, i successi sportivi, le infrastrutture, i giudici presenti, gli Enti di Promozione Sportiva, il tasso di pratica sportiva.

L’Indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) si basa su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie: Struttura sportiva, Sport di squadra, Sport individuali, Sport e società. Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane; tenuto conto del diverso “peso” attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. Per lo più i dati fanno riferimento all’ultima stagione sportiva.

Rieti è quindi prima con l’indice 1000, sul quale vengono parametrate tutte le altre Province. Rieti era stata sempre in prima posizione nel 2022.

Livorno è seconda e mantiene la posizione dell’anno scorso, mentre sale sul podio Trieste che guadagna due posizioni. Lecco rimane al quarto posto, mentre Pordenone scende dal terzo al quinto posto. Nelle prime 10 delle 107 province italiane, 3 sono lombarde. La prima provincia del Sud è Bari, 16ª.

In fondo, la Calabria ha tutte le sue province dal 95° posto in poi. La peggior provincia, secondo i parametri di cui sopra, risulta invece la piccola Isernia, con un indice addirittura di 12,16 rispetto ai 1000 di Rieti, giusto per dare un’idea della differenza di rapporti tra le due province. Sorprende vedere due province toscane come Prato e soprattutto Grosseto, così in fondo alla classifica.

diff. ’22

1 Rieti 1.000,00 =

2 Livorno 608,30 =

3 Trieste 505,99 +2

4 Lecco 488,80 =

5 Pordenone 455,66 -2

6 Bergamo 376,80 +6

7 Parma 355,67 +11

8 Firenze 333,64 +5

9 Brescia 304,71 -1

10 Venezia 303,12 -1

11 Milano 301,29 +3

12 Varese 299,73 +5

13 Trento 297,59 -7

14 Bolzano 293,58 -3

15 Sondrio 292,28 +18

16 Bari 289,96 -1

17 Vicenza 285,29 -10

18 Siracusa 273,85 +7

19 Fermo 248,40 +4

20 Padova 246,79 +12

21 Savona 243,06 -1

22 Treviso 237,83 +7

23 Modena 237,39 -7

24 Udine 225,96 -3

25 Macerata 224,39 -1

26 Benevento 209,66 -7

27 Vercelli 206,76 +21

28 Lucca 199,42 -18

29 Aosta 191,93 +9

30 Roma 182,16 +5

31 Torino 178,72 +3

32 Cagliari 173,75 -1

33 Siena 169,91 +6

34 Cuneo 169,52 +9

35 Cremona 162,03 -9

36 Biella 160,83 =

37 Ascoli Piceno 157,68 +32

38 Lecce 152,39 +6

39 Belluno 147,66 +8

40 Verona 147,56 +10

41 Ravenna 146,80 -1

42 Bologna 145,19 -14

43 Perugia 139,36 -2

44 Monza e Brianza 138,58 -17

45 Reggio Emilia 134,15 -3

46 Pavia 133,11 -1

47 Como 132,77 +2

48 Ancona 132,62 +12

49 Terni 124,43 +3

50 Verbania 123,81 +5

51 Novara 123,08 +12

52 Teramo 117,27 -22

53 Brindisi 113,59 -2

54 Pisa 110,43 +3

55 Sud Sardegna 109,36 +7

56 Pistoia 106,72 +2

57 Taranto 106,34 -9

58 Chieti 105,10 -4

59 Forlì-Cesena 104,30 +7

60 Genova 99,57 -4

61 Oristano 99,35 -39

62 Barletta-Andria-Trani 99,19 +2

63 Piacenza 98,76 -2

64 Sassari 95,61 +4

65 Pesaro-Urbino 95,18 +8

66 Palermo 93,69 +1

67 Rimini 92,69 +3

68 La Spezia 92,67 -31

69 Caserta 92,12 +5

70 Gorizia 91,42 +2

71 Pescara 84,62 -18

72 Imperia 80,54 -13

73 Foggia 79,59 +2

74 Arezzo 73,30 +4

75 Alessandria 72,86 +9

76 Latina 71,45 +1

77 Matera 70,80 +2

78 Catania 69,53 +5

79 Asti 68,97 +9

80 Ragusa 68,70 +12

81 Mantova 68,20 -5

82 Messina 68,17 +3

83 Nuoro 64,10 +10

84 Caltanissetta 63,22 -4

85 Enna 62,75 -14

86 Trapani 62,05 -5

87 Napoli 61,34 -3

88 Ferrara 61,08 -1

89 Agrigento 59,60 +6

90 Campobasso 58,56 +1

91 Frosinone 57,78 -1

92 Rovigo 55,67 +7

93 L’Aquila 55,59 +5

94 Lodi 54,16 -29

95 Reggio Calabria 53,89 +2

96 Massa-Carrara 51,26 -7

97 Salerno 50,75 -1

98 Catanzaro 50,51 +3

99 Potenza 49,52 +1

100 Viterbo 49,41 +2

101 Prato 45,86 -19

102 Grosseto 40,26 +1

103 Vibo Valentia 38,35 +1

104 Avellino 35,32 +3

105 Crotone 33,85 +1

106 Cosenza 33,17 -1

107 Isernia 12,16 -13

Visite: 51