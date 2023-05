Settimana europea federiciana

Gli appuntamenti di lunedì 8 e martedì 9 maggio

Apertura della manifestazione al Castello di Lombardia con l’annuncio dell’araldo e l’omaggio del Castellano a Maria Santissima della Visitazione in Duomo. Mostra fotografica dell’Accademia pergusea in Galleria civica. Per la Festa dell’Europa, studenti radunati in mattinata al teatro Garibaldi. Premiazioni dei concorsi Fontanazza e Lombardo. Al Circolo di conversazione esposizione “Volti e Castelli federiciani” di Ornella Gullotta e Luigi Vellari e “I gioielli federiciani” degli allievi del liceo artistico Cascio

Enna, 07 maggio 2023

Si apre ufficialmente domani, lunedì 8 maggio, a Enna con una cerimonia ispirata alle consuetudini medievali la 17esima edizione della Settimana europea federiciana dal motto “Federico II e il sogno europeo”. La kermesse, voluta dalla Casa d’Europa di Enna e organizzata a più mani assieme a istituzioni, associazioni, artisti, scrittori, artigiani, forze produttive della città e quartieri storici, andrà avanti fino a domenica 14.

Si parte domani alle 19 al Castello di Lombardia con l’araldo che proclamerà il prossimo arrivo dell’imperatore Federico II e che saluterà la corte del Castellano Riccardus de Trentenaria, impersonato dall’attore e regista Gaetano Libertino. Proprio il Castellano, con la sua dama consorte (Maria Rosa Campisi), i cortigiani, i tamburi del quartiere U Pupulu, coordinati da Sara Caruso e Armando Schillaci, i rappresentanti degli otto quartieri storici ennesi e gli organizzatori e i coordinatori dell’evento, con in testa Cettina Rosso, Maria Renna, Giuseppe Castronovo e Paolo Lodato.

Il corteo storico si sposterà poi in Duomo dove ci sarà l’omaggio floreale a Maria Santissima della Visitazione, patrona del popolo ennese, accompagnata da una cerimonia di benedizione per i presenti.

Alle 20 in Galleria civica verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Enna… un tempo”, a cura dell’Accademia pergusea, presieduta da Maria Grazia Lo Iacona. Si tratta di un omaggio alla figura di Nino Gagliano, operatore culturale, politico, già presidente dell’Ente Autodromo di Pergusa e della stessa Accademia pergusea realizzato appositamente per la Settimana europea federiciana 2023. Visite gratuite fino a domenica 14 dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 20:30.

Martedì 9 maggio, Festa dell’Europa, alle 9:30 al teatro Garibaldi si raduneranno gli studenti delle scuole ennesi per celebrare la pace e l’unità del Vecchio continente nella ricorrenza dell’anniversario della firma della resa nazista nella Seconda guerra mondiale nel 1945.

Nel corso della mattinata, condotta da Maria Renna, coordinatrice della Settimana federiciana per le scuole, si procederà con le premiazioni dei concorsi Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e Premio speciale “Rocco Lombardo”, con esibizioni musicali, poetiche e teatrali a cura degli studenti protagonisti dell’evento. Interverranno Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa, Maurizio Dipietro, sindaco di Enna, e Rosalinda Campanile, assessore comunale alla Pubblica istruzione.

Nel pomeriggio, alle 19 al Circolo di conversazione di via Roma 352, verrà inaugurata l’esposizione “Volti e castelli federiciani”, con le opere pittoriche di Ornella Gullotta e le fotografie di Luigi Vellari. Assieme a questi, esposti anche “I gioielli federiciani”, realizzati dagli allievi del liceo artistico regionale Cascio di Enna. Ingresso libero fino a domenica 14 maggio.

Info e aggiornamenti sui canali social Facebook e Instagram della Settimana europea federiciana.

