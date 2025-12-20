Segreteria Provinciale Uil Fpl sui precari part time del Comune di Enna

Comunicato stampa Segreteria Provinciale Uil Fpl

“Un grazie alle lavoratrici ed ai lavoratori del Comune di Enna per avere partecipato numerosi all’assemblea, del 18 dicembre, indetta dalla nostra Federazione. Una presenza, quella dell’Assessore al Personale, Rosario Vasapollo, ci permette di avere al nostro fianco anche l’Amministrazione Comunale, nella vertenza che abbiamo intrapreso ossia quella di rivendicare le stesse opportunità degli ex Asu contrattualizzati, a diciotto ore, dal Comune di Enna cinque anni fa. La Uil Fpl, chiede al Governo Regionale che vengano concesse ai Comuni che hanno stabilizzato il personale con le finalità delle legge regionale 8 del 2017, fruendo solo per cinque anni del contributo, le stesse risorse che sono state destinate, invece, ai comuni che paradossalmente stanno stabilizzando solamente oggi. La scelta del Governo Regionale di attribuire risorse (etero finanziate) ai comuni che non avevano ancora stabilizzato gli Asu per coprire contratti a ventiquattro ore é estremamente positiva ma non tenere in considerazione gli Enti che, invece, a proprie spese tengono in essere i contratti a diciotto ore, tende a mettere a serio rischio i servizi della nostra comunità. Sono circa settanta le lavoratrici ed i lavoratori utilizzati a diciotto ore, ossia un terzo dell’intera dotazione organica del Comune. Questo dato purtroppo è estremamente preoccupante preso atto che ci sono anche gli ex articoli 23. Per quest’ultimi, invece, il Governo parrebbe orientato ad aumentare il numero delle ore. Anche su quest’ultimi si ritiene insufficiente l’ulteriore trasferimento perché il nostro obiettivo è quello di portare il personale in tutta la Sicilia ad un numero di ore che possa garantire a questa tipologia di lavoratori ad avere una retribuzione ed una pensione adeguate alle esigenze ed alle aspettative di vita. Continueremo a vigilare sui lavori d’aula ivi compresi quelli che si svolgeranno nel 2026 per il cosiddetto Collegato alla finanziaria”.

Le RSU Uil Fpl comune di Enna

Il Segrerario Provinciale Mario Mingrino

Il Segretario Generale

Uil Fpl Giuseppe Adamo

