“LA CULTURA SI NUTRE DI CONFRONTO” é ciò che ha fatto il Coro da Camera “Antonino Giunta” di Calascibetta diretto dal maestro Carmelo Capizzi, dell’omonima Associazione Musicale presieduta da Mario Bruno, all’interno della seconda edizione del Concorso Corale Nazionale “Giuseppe Savani”, svoltosi a Carpi dal 21 al 23 aprile 2023. Alla competizione, organizzata dall’Aerco e il Comune di Carpi, hanno partecipato 24 cori provenienti da tutta l’Italia divisi in quattro categorie. Il Coro “A. Giunta” e la voce siciliana Rita Botto, ha partecipato nella categoria D “cori di ispirazione popolare”, ottenendo il 2* premio e la menzione speciale per l’originalità della proposta artistica, per l’espressività esecutiva e per la qualità degli arrangiamenti curati dal maestro Carmelo Capizzi. I brani presentati in concorso sono stati di autori siciliani quali Rosa Balistreri, Nunzio Ortolano e la stessa Rita Botto. Grande la soddisfazione dei coristi e degli strumentisti. I consensi e i riconoscimenti ottenuti, spiega il maestro Carmelo Capizzi, hanno ripagato un lavoro fatto di studio, impegno e passione da parte dei coristi e dei giovani musicisti. Nella splendida cornice del Teatro Comunale di Carpi, il Coro A. Giunta, ha portato il sole della sua Sicilia e l’emozione della sua musica, sottolineati da un lungo e caloroso applauso.

