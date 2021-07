Scuola: Cgil, Fp e Flc, trovare attraverso apposito confronto con Regione e Ufficio scolastico regionale la strada per garantire i servizi igienico sanitari per gli alunni disabili tutelando al contempo i lavoratori delle coop

Palermo, 21 lug- Il tema della piena efficienza dei servizi igienico – sanitari per gli alunni disabili delle scuole è stato al centro di un incontro in Webinar della Cgil Sicilia assieme alle categorie Flc e Funzione pubblica con l’assessore regionale al lavoro Antonio Scavone. “Nostro obiettivo e ragione per cui abbiamo sollecitato l’incontro- scrivono in una nota Cgil, Fp e Flc- è arrivare a settembre con servizi adeguati alle esigenze della popolazione scolastica con disabilità e al contempo tutelare gli operatori specializzati delle cooperative che hanno svolto in passato questi compiti”. A complicare la situazione è un parere del Cga che affida allo Stato queste attività , cioè al personale Ata. La Regione ha tuttavia stanziato circa 4 milioni per servizi integrativi e aggiuntivi, “risorse che – per il sindacato- sono tuttavia insufficienti a coprire le necessità e a garantire l’occupazione dei lavoratori delle coop”. Il sindacato annuncia l’avvio di una ricognizione del fabbisogno e chiede un tavolo congiunto con l’ufficio scolastico regionale e l’assessorato al lavoro “per trovare le soluzioni migliori che tutelino studenti e lavoratori, garantendo servizi adeguati e anche l’occupazione di chi ha svolto per le mansioni di tipo igienico- sanitario una formazione specifica di ben 900 ore”.

