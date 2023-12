Scuola, assessore Turano: «Vicenda Marsala faccia riflettere, nella graduatoria dei progetti educativi finanziati dalla Regione anche 5 istituti della città»

«Sono 186 le proposte delle scuole siciliane per la promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze ammesse al finanziamento regionale. Sono contento che, tra queste, cinque provengano da istituti scolastici di Marsala, città in cui a due fidanzatini la magistratura ha deciso di applicare i braccialetti elettronici per evitare episodi di stalking. Una vicenda che preoccupa e deve fare riflettere istituzioni, famiglie e scuole. Sul fronte educativo la Regione sta facendo la sua parte, finanziando con oltre 2,7 milioni di euro i progetti delle scuole in tutta l’Isola. La presenza in graduatoria delle iniziative delle scuole marsalesi è un segnale che ci da speranza».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, commentando la vicenda dei due ragazzi della città trapanese che ha visto l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La graduatoria dei progetti educativi delle scuole finanziati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e consultabile a questo link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ddg-3129-01122023

Visite: 39