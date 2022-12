Scarpinato nel Comitato per la promozione del turismo: «Ruolo che mi carica di responsabilità e attenzione»

«È con orgoglio e soddisfazione che da oggi entro a far parte del Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia. Un ruolo importante che mi carica di responsabilità e attenzione verso un settore sempre più preponderante per l’economia della Sicilia e dell’Italia, volano per lo sviluppo del territorio e di settori importanti ad esso connessi come le infrastrutture e i beni culturali». Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, nominato all’unanimità durante la Commissione politiche per il turismo tenutasi in videoconferenza per discutere lo schema di Accordo di Programma, Ministero del Turismo – Regioni, per il piano di promozione 2022.

Visite: 29