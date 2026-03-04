Storie correlate

Incontro CISL–FeLSA a Caltanissetta

Servizi e tutele per somministrati e atipici al centro dell’incontro promosso dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna e dalla Felsa

Riccardo Marzo 3, 2026

Contratto dei regionali, Siad-Csa-Cisal diffida il governo siciliano: “Subito le trattative per il rinnovo del contratto, pronti al ricorso al Tar”

Riccardo Marzo 3, 2026

COMITATO UNICO DI GARANZIA: RUOLO E FUNZIONE. STAMANE A PALERMO L’INIZIATIVA DELLA CISL FP SICILIA PER ILLUSTRARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE SUL RUOLO STRATEGICO DEI CUG

Riccardo Marzo 2, 2026

Ultime notizie

Maltempo in Sicilia, il presidente Schifani avvia una ricognizione sugli affidamenti d’emergenza

Riccardo Marzo 4, 2026

Presentata all’Eudi Show di Bologna la quarta edizione di Y-40 FILM FESTIVAL

Riccardo Marzo 4, 2026

Al Macc di Palermo, la mostra “SìMaranza. W la barba” di Alessio Falzone per la presentazione dell’associazione #NoMaranza

Riccardo Marzo 4, 2026

LAVORO, COME CAMBIA NEL 2026: DALLA TRASPARENZA RETRIBUTIVA ALLA “NAKED RESIGNATION”, I 10 TREND CHE RIVOLUZIONANO LE IMPRESE

Riccardo Marzo 4, 2026