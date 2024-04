San Marco d’Alunzio: Gara di Tiro con l’arco valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani di tiro di Campagna 2024 FITARCO.

San Marco d’Alunzio (Me) – 21-04-2024

Gara di Tiro con l’arco valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani di tiro di Campagna 2024 FITARCO.

In una giornata con tempo nuvoloso e temperatura bassa, si sono sfidati in una sana competizione circa 50 arcieri provenienti da tutta la Sicilia.

Ottimi i piazzamenti dei nostri atleti/arcieri nella classifica Individuale di Classe:

1° Posto per Ballì Adriana- Arco Istintivo – Over 20 Femminile

1° Posto per Crasì Oriana – Arco longbow – Over 20 Femminile

1° Posto per Ioppolo Andrea – Arco Compound – Over 20 Maschile

1° Posto per Iraci Sareri Giacomo – Arco Istintivo – Over 20 Maschile

2° Posto per Artino Innaria Giuseppe – Arco Longbow – Over 20 Maschile

2° Posto per Ferrante Loredana – Arco longbow – Over 20 Femminile

2° Posto per Lenzo Carmela- Arco Nudo – Over 20 Femminile

2° Posto per Patroniti Roberto – Arco Nudo – Over 20 Maschile

2° Posto per Polizzotto Giuseppe – Arco Longbow – Over 20 Maschile

8° Posto per Valore Antonio – Arco Nudo – Over 20 Maschile

10° Posto per Vito Bentivegna – Arco Nudo – Over 20 Maschile

13° Posto per Taranto Fausto – Arco Longbow – Over 20 Maschile

14° Posto per Milano Maurizio – Arco Longbow – Over 20 Maschile

Titoli per SQUADRE

1° Posto (Ioppolo,Patroniti,Polizzotto) – Over 20 Maschile

