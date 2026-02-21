Salone della Musica: incontro con il Pro.f. Tarcisio Balbo alla Biblioteca Comunale

Ancora una meravigliosa serata, nonostante le intemperie, del Salone della Musica. Il prof. Tarcisio Balbo, nostro caro concittadino, specialista esperto e divulgatore avvincente, ha intrattenuto gli Amici Soci su “La musica a Enna e in Sicilia nelle raccolte della Biblioteca Comunale”.

Ancora un successo del Salone

Ieri pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale di Enna il prof. Tarcisio Balbo ha tenuto un interessante incontro organizzato dal Salone della Musica di Enna dal titolo: “Musica a Enna e in Sicilia nelle raccolte della biblioteca comunale”. Il prof Balbo, appassionato studioso della ricca tradizione musicale ennese, ha illustrato con sapienza le preziose testimonianze Musicali dal Medioevo a oggi, soffermandosi nella seconda parte sull’Accademia pergusea, che ospitava una fiorente filarmonica e sulla figura di Francesco Chiaromonte, operista ennese ottocentesco di grande spessore, apprezzato da Donizetti (di cui fu allievo) e da Rossini.

Un’inedito ascolto di un’aria tratta dalla “Caterina di Clèves” appositamente eseguita da due allievi del Conservatorio di Modena presso il quale il prof. Balbo insegna e registrata dallo stesso ha coronato l’incontro seguito con grande attenzione e riconoscenza da tutti i presenti.

