Lunedì 2 febbraio 2026, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, presso la chiesa di San Tommaso di Enna rinnova come di consueto l’appuntamento con il progetto Briciole di salute, gesto di profonda solidarietà da parte dell’Ordine voluto dalla Casa Reale di Borbone delle due Sicilie. Hanno consegnato i generi di prima necessità, vestiti e giocattoli, per bambini da 0 a 3 anni per famiglie bisognose al parroco della chiesa Don Salvatore Rindone il Commendatore Matteo Bertino, accompagnato dal Cavaliere Ufficiale Balsamo Alessandro i Cavalieri Marco Milazzo, Claudio Fazzi e Giuseppe Mastrobuono. Dopo la consegna, Don Salvatore Rindone ha espresso parole di profonda stima nei confronti dei Cavalieri intervenuti per la donazione complimentandosi per l’opera di bene portata avanti da tutto l’Ordine e facendo giungere un ringraziamento particolare a S. A. R. La Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano e al Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni, cav. di Gr. Cr. di Grazia per le periodiche donazioni e l’impegno costante da parte dei Cavalieri nella provincia ennese.

