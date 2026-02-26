Rugby: accordo tra Unione Rugby Enna e Università Kore

Martedì 25 febbraio 2026, si e’ svolto un incontro istituzionale di rilievo. Attorno allo stesso

tavolo si sono riuniti rappresentanti del mondo sportivo a livello locale, regionale e nazionale, uniti da un obiettivo comune: sostenere la crescita del rugby nel territorio ennese e in Sicilia.

All’incontro hanno partecipato: Gaetano Emma, Presidente dell’Unione Rugby Enna; Orazio Arancio,

Presidente del Comitato Regionale FIR Siciliano; Salvo Spinella, Presidente Nazionale CSAIN; il Dott. Sberna,

Delegato Provinciale CONI per la Provincia di Enna; e Stefano Dell’Arte, Amministratore del Centro Sportivo

Universitario USC Enna.

Il confronto ha prodotto risultati concreti e significativi per il futuro della palla ovale ennese.

In primo luogo, è stata siglata un’intesa di collaborazione tra l’Unione Rugby Enna e il CSAIN (Centro Sportivo Aziendale e Industriale), con l’obiettivo di avviare e sviluppare progetti dedicati ai più giovani, con particolare attenzione al mondo scolastico. L’accordo punta a portare il rugby — e i suoi valori fondanti di rispetto, solidarietà e fair play — direttamente nelle scuole, raggiungendo bambini e ragazzi nella fase più formativa

della loro crescita.

In secondo luogo, CONI e FIR hanno confermato il loro sostegno istituzionale alle iniziative dell’URE,

riconoscendo il valore del lavoro svolto dal club sul territorio e manifestando la volontà di continuare a supportarne le attività di promozione e sviluppo della disciplina.

Gaetano Emma, Presidente dell’Unione Rugby Enna, ha espresso grande soddisfazione per l’esito

dell’incontro e per la qualità delle relazioni istituzionali che il club è riuscito a costruire nel tempo:

“Nel rugby, come nella vita, nessuno va lontano da solo. Oggi abbiamo dimostrato che Enna non è sola:

abbiamo al nostro fianco istituzioni che credono nel nostro lavoro, nel potere educativo di questo sport e nei

valori che portiamo nelle scuole e nelle comunità. Questo sostegno è per noi linfa vitale, esattamente come il

sostegno lo è in ogni azione di gioco. Siamo pronti a fare meta.”

Advertisement

Advertisement

Visite: 67