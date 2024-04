ROBERTO LIPARI a Catania e a Enna, e ho detto tutto

ROBERTO LIPARI torna nella sua terra natale, la Sicilia, con lo show “… E HO DETTO TUTTO”! Scritto insieme a Ignazio Rosato e Roberto Anelli e prodotto e distribuito da Tramp Management, lo spettacolo è organizzato e promosso da Eventi Olimpo. Quattro gli appuntamenti: il 17 aprile all’“Abc” di Catania e il 22-23-24 al teatro “Neglia” di Enna.

“… E HO DETTO TUTTO” è l’espressione tipicamente usata da chi vuole mettere un punto ad una discussione. Ma è anche un modo per rafforzare ciò che si dice. Lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui ROBERTO LIPARI esprime un inedito punto di vista sul mondo che ci circonda.

Con quella irresistibile comicità che è ormai diventata un marchio di fabbrica, porta avanti le sue storiche convinzioni aggiungendone di nuove. Lo fa riprendendo il repertorio comico che lo caratterizza e rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata l’analisi e la riflessione.

Un racconto in chiave umoristica della trasformazione che stiamo vivendo negli ultimi anni. Un cambiamento che ha coinvolto la quotidianità di ognuno di noi disegnando una società fluida. Con lo sguardo leggero e disincantato, ROBERTO LIPARI ne attraverserà le storture e i paradossi. Quelli di una comunità umana dove sono nate differenti prospettive sui grandi temi quali l’ecologia, l’economia, la scuola, i media… E HO DETTO TUTTO.

Lo showman

Attore, regista, comico, conduttore televisivo, ROBERTO LIPARI dal 2021 è alla guida della trasmissione satirica “Striscia la notizia” in coppia con Sergio Friscia. Il boom cinematografico di “Tuttapposto!” e “So tutto di te” e gli spettacoli sold out testimoniano il crescente successo benedetto dal calore del suo pubblico. Calore che l’artista ripaga proponendo testi sempre nuovi e originali e veicolando una comicità intelligente, pensata, che oscilla tra il serio e il faceto.

Un umorismo contagioso che non dimentica le origini. Con gli immancabili riferimenti all’amata Sicilia e al dialetto locale, ispirandosi ad alcuni suoi miti assoluti come Pino Caruso e Ficarra e Picone. Adesso è la volta di “… E HO DETTO TUTTO”.

Organizzati e promossi da Eventi Olimpo, quattro gli appuntamenti con Roberto Lipari. Mercoledì 17 aprile, teatro “Abc” di Catania, con biglietti disponibili anche sui circuiti online Boxoffice e Tickettando e presso i punti vendita ad essi collegati. Inizio spettacolo ore 21.00. Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 aprile, teatro “Neglia” di Enna (ex “Garibaldi”). Biglietti disponibili anche sui circuiti online Liveticket e Tickettando e presso i punti vendita ad essi collegati. Lunedì 22 aprile: Liveticket e Tickettando; martedì 23 aprile: Liveticket e Tickettando; mercoledì 24 aprile: Liveticket e Tickettando. Inizio spettacoli ore 20.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it.

