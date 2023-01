Ritorna Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo: dal 9 al 12 marzo 2023

Ritorna Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si terrà dal 9 al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco. Alla sua 21^ edizione organizzata da Eurofiere, la provincia etnea ospiterà una manifestazione nautica completamente a terra, tornando così alle origini e con una superficie espositiva più ampia. Dopo, infatti, quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, Nauta rappresenterà un’occasione di rilancio per la nautica da diporto per la Sicilia, per il sud Italia e per la fascia del Mediterraneo. L’evento vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale.

“La nautica è uno dei settori più importanti della nostra regione e rappresenta naturalmente un fattore di sviluppo del nostro territorio – commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere – E’ uno dei segmenti più dinamici dell’economia che, negli ultimi anni, ha fatto registrare una crescita e una maggiore attenzione verso la qualità. Alla luce dei numeri importanti raggiunti nelle precedenti edizioni, Nauta rappresenta ormai un punto di riferimento per la filiera del settore al Sud e offrirà al grande pubblico e agli espositori appassionati, una formula innovativa che vedrà ampliare e migliorare l’area espositiva grazie ad una location nuova, accogliente, sicura e idonea a manifestazioni di questo tipo”.

Tra le tante novità, la collaborazione con l’assessorato Regionale al turismo grazie al progetto See Sicily. Un fitto programma di eventi con grande spazio alla cantieristica, ai concessionari e in generale al mondo delle attività acquatiche inclusa la pesca sportiva e non. Una curata esposizione dove poter ammirare imbarcazioni di tutte le dimensioni e di grandi marchi.

